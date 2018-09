Los zarpazos de 'Goiat' Ganaderos del Valle de Arán y la Generalitat se enfrentan por el destino de un oso pardo que en seis meses ha matado a 22 ovejas, 1 cabra y 9 caballos JOSEBA VÁZQUEZ Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:43

El destino de un oso pardo esloveno llamado 'Goiat', de 205 kilos de peso y al que se le calcula una edad de once o doce años, tiene enfrentados a los ganaderos ilerdenses del Valle de Arán y la comarca del Pallars Sobirá con el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña. El ejemplar fue liberado en junio de 2016 en el Parque natural del Alt Pirineu en Isil (Lleida) en el marco del Proyecto Piroslife, programa europeo de repoblación del oso pardo en el Pirineo, con un objetivo muy concreto: acabar con la consanguinidad y el monopolio reproductor de otro macho introducido en la zona a mediados de los noventa, 'Pyros', un oso que copula hasta con sus nietas y que es padre, abuelo y bisabuelo de la mayoría de los 43 miembros de la especie censados en la zona. De ahí el nombre con que se bautizó al nuevo semental, ya que 'goiat' es un término que en la variante pallaresa del catalán significa 'mozo', 'soltero'.

Hay pruebas fehacientes de que, además de aparearse, el plantígrado está mostrando «una agresividad desconocida en otros osos» y «una conducta predadora anómala», en boca de los expertos. Solo en los últimos seis meses, y según los registros de la Generalitat, 'Goiat', que se encuentra en todo momento localizado por un collar de seguimiento GPS, es responsable de la muerte de 22 ovejas, 9 caballos y una cabra, además de haber dañado ocho colmenas. Un parte de bajas que ha puesto en pie de guerra a los afectados, que además elevan esa cifra. «El ganadero no pierde solo al animal muerto. Muchas veces, ante un ataque de oso, el animal se asusta, sale corriendo y no hay forma de recuperarlo», explica Pere Roqué, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Lleida. Por fortuna, el responsable de esta escabechina «no es agresivo hacia las personas», afirman los técnicos. «Se trata de una especie muy esquiva ante la presencia humana», dicen en la Fundación Oso Pardo, donde, no obstante se recuerda que son «animales salvajes muy fuertes» a los que no conviene acercarse.

205 kilos de peso.

El sindicato ASAJA divulgó hace unos días un comunicado en el que se mostraba «especialmente indignado» con la Generalitat, que ha dado marcha atrás en su intención inicial de trasladar a 'Goiat' a otro lugar. Convencidos de que «la convivencia con el oso es imposible», los damnificados plantean que estos mamíferos -el conjunto de ellos, no solo el ejemplar esloveno- «sean llevados a zonas no habitadas y sin pastos». «Se puede hacer porque el monte de Cataluña es muy extenso», afirma Roqué. A su petición se sumó en junio el Pleno del Consejo General de Arán, órgano de gobierno autónomo del valle que solicitó al Ejecutivo catalán «la captura y repatriación» de 'Goiat'. Se sabe que este se mueve ahora por terreno francés, donde también ha causado daños, pero se da por hecho que en algún momento volverá.

Un giro inesperado

A finales de agosto, la Generalitat, por boca de su consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, anunció que atendería esta reivindicación. Pero, sorpresivamente, y apenas tres semanas más tarde, el director general de Políticas Ambientales y Medio Natural, Ferran Miralles, un subordinado de Calvet, venía a desdecir a su jefe. El cargo se apoyó en «nuestra doble apuesta por la biodiversidad y la convivencia del oso con la actividad humana» para declarar que «la decisión del futuro de 'Goiat' no se tomará en caliente, sino en base a una evaluación técnica y un protocolo de intervención y gestión de osos problemáticos consensuado por todas las administraciones implicadas». Este giro radical ha «indignado» a los responsables de ASAJA tanto como la mención de Miralles a los 33.000 euros pagados el año pasado en compensaciones por daños causados por el oso. «El ganadero no quiere vivir de indemnizaciones, sino de la actividad que desarrolla», replica Pere Roqué.

Joan Vázquez, portavoz de la organización ecologista IPCENA, se muestra convencido de que el viraje político de 180 grados se explica por «las acciones que venimos realizando». El activista dice que su grupo ha reunido 117.000 firmas contrarias al traslado de 'Goiat' y piensa que «esto y la queja que presentamos en la Unión Europea» es lo que ha motivado el cambio de opinión en los despachos de la Generalitat. Vázquez recuerda que el oso «es una especie protegida» que rozó la extinción en los Pirineos a mediados de los noventa y considera «un imposible» llevarlos a zonas sin pastos.

Mientras, el animal objeto de la polémica vaga de valle en valle, ajeno al debate que ha provocado y a la posibilidad cierta de que la batería de su GPS se agote, de forma que su rastro se esfume entre la espesura de los bosques.