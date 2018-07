3 zapatillas de running que puedes llevarte con las rebajas de Nike

Si te gusta el running, estás de suerte, ya que hasta finales de mes podrás disfrutar de estos descuentos FRAN JUSTICIA Miércoles, 25 julio 2018, 09:01

El verano no es verano si no disfrutamos de las rebajas, ¿ya lo has hecho? Si no has tenido oportunidad, todavía estás a tiempo de hacerte con algunas gangas, y es que este periodo es perfecto para adquirir productos que normalmente el resto del año suelen estar por encima de nuestras posibilidades, por ejemplo, unas zapatillas de marca.

Si te gusta el running, estás de suerte, ya que hasta finales de mes podrás disfrutar de las rebajas de Nike, las cuales te permitirán obtener una amplia diversidad de artículos de running con descuentos de hasta el 30%, especialmente zapatillas, así que no lo dudes más y aprovecha el código promocional Nike de Descuentos Ideal para hacerte con las mejores zapatillas de running. ¡Así de fácil!

Estos son los modelos que no puedes perderte en las rebajas de verano de Nike, ¡toma nota y hazte con ellas!

1. Air Max Fury

Si tuviéramos que definir estas zapatillas con tres cualidades, esas serían, sin duda, transpiración, amortiguación y tracción, y es que las mismas eliminan completamente el sudor, ofrecen una buena sujeción y se adaptan fácilmente a cualquier terreno.

2. Flex RN 2017

La ligereza es una de las mayores prestaciones de estas zapatillas de running, lo que te permitirá correr varias horas sin sufrir rozaduras y con gran comodidad. Además, son muy flexibles y son muy versátiles, ya que no sólo podrás utilizarlas para salir a correr, sino también para hacer levantamiento de pesas e incluso para incorporarlas a tu look de 'street style'.

3. Air Zoom Wildhorse 4

El último modelo en rebajas que voy a recomendarte son las Nike Air Zoom Wildhorse 4, unas zapatillas especialmente diseñadas para practicar Trail running, ya que se adaptan perfectamente a los terrenos en los que se suele desarrollar esta práctica, es decir, el bosque y la montaña. Ofrecen una buena sujeción, cuentan con un gran sistema de amortiguación e incorporan una placa protectora para que tu pie no sufra mientras corres, ¿necesitas algo más?

Como te decía anteriormente, además de estas zapatillas, en la Nike Store dispones de muchos artículos más en rebajas con los que podrás hacer running, desde camisetas técnicas hasta pantalones o gafas de sol, entre otros artículos. No lo pienses más y aprovecha cuánto antes las rebajas de Nike. ¡Son sólo hasta final de mes!