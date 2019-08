«Whatsapp prohibido para menores: no lo hicieron antes porque tenían que forrarse a toda costa» Blog «Sí, incluso a costa de los derechos de los niños y del interés superior del menor, que todos debemos defender» EMILIO CALATAYUD Miércoles, 21 agosto 2019, 11:10

Obligada por la nueva ley europea (que, como suele ocurrir con las leyes, llega tarde), Whatsapp va a dotar a su aplicación de un filtro para que no puedan usarla los menores de 16 años. ¿Por qué ha esperado a que existiera una ley? ¿Por qué no lo hizo antes? Sencillo: porque tenían que forrarse a toda costa…. Sí, incluso a costa de los derechos de los niños y del interés superior del menor, que todos debemos defender. Pudo haber creado antes el filtro por responsabilidad social, pero no lo hizo.

Siga leyendo en el blog de Ideal del juez Calatayud.

Si deseas recibir cada semana la newsletter del magistrado, apúntate aquí al Ideal On+.