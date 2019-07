Alertan de un gran brote de una rara enfermedad que deja a los niños paralizados ARCHIVO EFE La mayoría de los afectados en EE.UU. estaban sanos hasta que una infección causó síntomas de fiebre o resfriado IDEAL Lunes, 15 julio 2019, 17:09

Alerta en Estados Unidos. Funcionarios de salud del gobierno de Estados Unidos han instado a los médicos a vigilar una rara enfermedad que comenzó a resurgir a finales de verano y principios de otoño, que ataca a niños pequeños sanos y los deja paralizados.

El primer signo de lo que los científicos llaman mielitis flácida aguda (AFM, por sus siglas en inglés) se dio en 2014. Apareció en medio de un brote de una infección respiratoria grave causada por el virus EV-D68.

Según los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la mayoría de los niños afectados estaban sanos hasta que una infección causó síntomas de fiebre o resfriado, aproximadamente una semana antes de que comenzaran a perder fuerza muscular.

Hasta la fecha ha habido alrededor de 570 casos. Muchos de los niños tenían amigos y hermanos que parecían librarse del virus sin ningún problema, dijeron los investigadores, y aún no está claro si la culpa es del virus EV-D68. No se conoce ninguna forma de prevenirlo o tratarlo, y los médicos aún no pueden predecir qué niños desarrollarán parálisis.

La parálisis y la debilidad pueden durar meses y no está claro cuántos se recuperarán por completo

Afectados

Los niños que padecen la enfermedad tienden a tener alrededor de 5 años. Los investigadores de la agencia analizaron 233 casos ocurridos en 41 estados en 2018, el año con el mayor brote, para comprender mejor cómo se comporta la enfermedad. Casi todos los pacientes fueron hospitalizados, el 60% ingresó en la unidad de cuidados intensivos y el 27% requirió máquinas para ayudarlos a respirar, asegura a Bloomberg Tom Clark, pediatra y subdirector de la división de enfermedades virales de los CCPEEU.