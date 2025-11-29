Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Margarita del Val lanza un mensaje sobre la vacunación de la gripe. IDEAL

La viróloga Margarita del Val lanza un mensaje por la vacunación de la gripe: «No me deja tranquila»

«Nadie quiere un confinamiento estricto de nuevo, pero para evitar eso tenemos que aplicar todas las demás medidas con rigor, no como se está haciendo ahora»

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:30

Comenta

Margarita del Val, líder del Grupo de investigación de Inmunología Viral en el Centro Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), ha expresado hoy en el ... Palacio de La Magdalena que «con la vida que estamos llevando en verano no podemos evitar una oleada muy grave, porque vamos a perder el mejor aliado: el aire libre, la distancia, poder tener las ventanas abiertas, etc.».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  3. 3 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  4. 4 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  5. 5 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  6. 6 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»
  7. 7 El frente frío trae lluvia a Granada en menos de 48 horas: zonas más afectadas de la provincia
  8. 8 El pleno de Granada aprueba las bonificaciones a familias numerosas, jóvenes y mayores
  9. 9 El ministro Puente confirma que el AVE a Madrid tardará menos a partir del 14 de diciembre
  10. 10 La crisis de la Policía Local provoca un pleno volcánico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La viróloga Margarita del Val lanza un mensaje por la vacunación de la gripe: «No me deja tranquila»

La viróloga Margarita del Val lanza un mensaje por la vacunación de la gripe: «No me deja tranquila»