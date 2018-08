La milagrosa solución a un dolor «insoportable» acaba con el tormento de estos pacientes Agustín Muñoz monta en bici con su brazo en cabestrillo. «Es cuando menos me duele», dice. Un aparato que transmite impulsos eléctricos cambia la vida de personas con lesiones nerviosas. Pasan de drogarse con morfina a recuperar su vida. «Era insoportable» INÉS GALLASTEGUI Jueves, 9 agosto 2018, 01:58

Agustín Muñoz tenía 33 años cuando sufrió un gravísimo accidente de moto. Estuvo a punto de morir porque, aparte de romperse varios huesos, se le seccionó la arteria humeral y se habría desangrado de no haber llegado rápidamente a un hospital. Pero lo peor estaba por venir. Después de varias operaciones, su brazo izquierdo seguía sin movilidad y la rotura del plexo braquial -la estructura nerviosa que inerva los miembros superiores- le dejó como secuela un fuerte dolor. Quizá fuerte no sea la palabra. «No puedo describirlo», admite. Pero se esfuerza: «Era insufrible. Insoportable. Día y noche. Una semana, y otra, y otra... Hay momentos en que te vuelves loco. Dan ganas de tirarse por el balcón». Reacio a tomar analgésicos muy potentes por sus efectos secundarios, sufrió un calvario durante seis años hasta que, el verano pasado, le implantaron bajo la piel un neuroestimulador que, mediante impulsos eléctricos, enmascara el dolor hasta prácticamente eliminarlo. A Agustín la 'pila', como la llaman sus portadores, le ha salvado la vida.

A él y a cientos de pacientes con dolor neuropático, resultado de una lesión o enfermedad en el sistema nervioso, que, como no responde a los tratamientos convencionales, puede resultar intolerable. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino, que se encuadra en esta tipología, es conocida como la 'enfermedad del suicidio'. El médico Jesús Maldonado, responsable de la Unidad del Dolor del Hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada, donde atienden a Agustín, explica que la tecnología de la estimulación medular comenzó a desarrollarse en los años sesenta y ha evolucionado tanto que se ha convertido en una alternativa eficaz para enfermos con un dolor neuropático relativamente localizado, generalmente en espalda, cuello, piernas o brazos. «Es muy importante seleccionar bien a los candidatos a esta intervención: suelen ser pacientes operados de la columna que empeoran y no pueden ser reintervenidos, los que padecen síndrome de dolor regional complejo y los que han sufrido lesiones nerviosas a consecuencia de graves traumatismos o amputaciones en accidentes laborales o de tráfico», matiza el anestesista.

Similar a un marcapasos, el neuroestimulador se implanta en el abdomen o en la zona dorsal y transmite señales eléctricas a la médula a través de un cable dentro de la columna vertebral. Dependiendo del lugar afectado, los electrodos se colocan a una altura u otra de la médula espinal. Su función es 'engañar' al cerebro al bloquear las señales del dolor y sustituirlas por un «hormigueo agradable». Una nueva versión del generador, denominada «subumbral», no produce ninguna sensación; simplemente, calma el sufrimiento.

El martirio de Juana Hervás, de 74 años, comenzó hace 18. «Apareció de la noche a la mañana», recuerda. Sin razón aparente. Los padecimientos de esta mujer afectaban a la zona perineal y genital. Rabiando de dolor, peregrinó por consultas de digestivo y de ginecología sin éxito. Terminó en el psiquiatra, pero este tampoco pudo calmar su suplicio. Visitó a médicos privados de media España, hasta que un facultativo de Burgos dio con la tecla: atrapamiento del nervio pudendo.

Es un síndrome que se presenta con cierta frecuencia en los ciclistas -por la compresión de esa zona contra el sillín-, aunque también puede originarse en el parto, incluso por permanecer muchas horas sentado. Entre sus síntomas, el entumecimiento, las relaciones sexuales dolorosas y la dificultad para defecar.

Pero la operación fracasó. Juana tomaba «muchísimas pastillas» y apenas le hacían efecto. Le dolía sentarse y estar de pie y sentía alivio al caminar y acostarse. Las labores en casa eran un tormento. Hasta ahora. Hace veinte días le implantaron su neuroestimulador y, en vez de dolor, nota un cosquilleo. El técnico le explica cómo regularlo con el mando a distancia cuando cambia de posición, para evitar que la parestesia resulte molesta. Aún se está acostumbrando a su 'huésped', pero ya no quiere separarse de él. «He encontrado consuelo enseguida. El otro día fui a misa. Y he empezado a salir a la compra», relata contenta pero aún con cautela. Como si no acabara de creérselo.

Hundido en la depresión

A Antonio Castillo se le humedecen los ojos cuando recuerda su vida hace apenas un mes: deprimido, drogado y, pese a ello, dolorido. «Estaba hundido», reconoce. Hace dos años se rompió el bíceps del brazo derecho tratando de evitar que su cuñada, impresionada por la noticia de la muerte de su madre en el hospital, cayera al suelo desmayada. Fue operado, pero la lesión del nervio cutáneo antebraquial le provocaba una agonía. Ni siquiera las crecientes dosis de morfina que le administraban mejoraban el martirio que le torturaba desde el cuello hasta la punta de los dedos. Y además, con efectos secundarios «horribles»: cansancio, falta de reflejos, abotargamiento y disfunciones sexuales. «El dolor me despertaba varias veces cada noche. Luego me pasaba el día tumbado, cada día más deprimido. Mi mujer intentaba animarme, hacerme salir de casa, pero yo no podía», relata.

Ha tenido mala suerte. El deterioro en el brazo derecho -que apenas puede levantar- se suma a una lesión nerviosa por aplastamiento en la mano izquierda de hace diez años, por lo que desde el accidente no ha podido volver a trabajar como dependiente en una tienda de deportes. Ahora, con 51 años y tres hijos, está a la espera de pasar por el Tribunal Médico de la Seguridad Social. «Que la vida te cambie tanto, y tengas un dolor que no lo puedas soportar, 24 horas, y otras 24...», recuerda.

Cuando el doctor Maldonado le propuso hace un par de meses implantarle el estimulador medular aceptó, aunque sin mucha fe. «Me ha quitado el dolor por completo; ahora noto como un hormigueo», explica. Ha merecido la pena: «He recuperado un montón de cosas. Anímicamente estoy mucho mejor. La gente debería conocer este invento», dice con una sonrisa.

También a Agustín Muñoz le han quedado secuelas graves de su accidente de moto. «La mano la tengo perdida», afirma. Tras una intervención sin éxito en Sevilla, el famoso cirujano Pedro Cavadas, de Valencia, le extrajo un músculo de la pierna para trasladarlo a la zona del bíceps, donde confía en que, una vez que coja fuerza y volumen, le permita recuperar la flexión y extensión del brazo. «Estamos en ello», señala, optimista.

Librarse del dolor que le torturaba ha sido un paso de gigante. En su caso -con solo 40 años, trabajo y pasión por el deporte- era especialmente incapacitante. «Siempre he odiado los medicamentos y llegué a tomar 8 o 10 pastillas superpotentes al día. Estás drogado, no tienes capacidad de concentración, afecta a tu vida personal... No eres tú mismo», confiesa. Ya solo toma una. Le salvó su trabajo como 'key account manager' de una multinacional de distribución de bebidas en Andalucía oriental, una ocupación dinámica que le obliga a viajar y tener la mente ocupada. «Pero cuando llegaba el fin de semana... Si bajas la guardia, te vuelves loco», razona. También le ayudó la bicicleta de montaña, que maneja con una sola mano porque lleva su brazo herido en cabestrillo: «Cuando monto en bici es cuando menos me duele. A veces, hasta se me olvida».

«No he llegado a tener depresión porque no me lo he permitido a mí mismo. Soy cabezota y perseverante -reflexiona-. Pero a veces me parecía que me iba a estallar el brazo. Estar con un dolor insoportable 24 horas al día es muy duro. No descansas. Tienes cambios de humor. Se te quitan las ganas de hacer nada, de salir. Solo piensas en quitarte el dolor». Y eso lo ha conseguido con su neuroestimulador, al menos, en un 80%. «Si antes de ponérmelo me lo cuentan, no me lo hubiera creído», admite.