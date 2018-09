Crece la moda de viajar sin saber el destino: ¿en qué consiste y cómo se hace? Rafael Carrasco y una amiga viajaron a Bruselas y aprovecharon para visitar Brujas. :: r. c. Descubrir el destino minutos antes de subir al avión se ha puesto de moda. Dejar que una agencia elija por ti es parte de la experiencia SUSANA ZAMORA Domingo, 23 septiembre 2018, 04:13

Faltaban apenas dos horas para su vuelo y Óscar Fernández seguía sin saber a dónde viajaría. La respuesta llevaba 48 horas en la bandeja de entrada de su correo electrónico, pero se negaba a abrirlo. Solo consultó si llovería o no (hay una pestaña específica para el tiempo). No necesitaba más para preparar una maleta de mano con un poco de todo para salir a la aventura y embarcarse con su pareja en un viaje a ciegas, con fechas de ida y vuelta, pero sin rumbo conocido. ¿Quién no ha soñado alguna vez con presentarse en el aeropuerto y coger el primer vuelo? Así que Óscar, todo nervios e incertidumbre y con la adrenalina a flor de piel, se preparó para abrir su correo en mitad de la terminal de salidas de Barajas, entre pasajeros a punto de embarcar. Pinchó la pestaña que descubría su destino y...

Enfermero y con su madre aquejada de una dolencia de larga duración, Óscar necesitaba desconectar unos días y coger aire. «Soy una persona muy cuadriculada, que me gusta llevarlo todo muy bien organizado, pero en ese momento necesitaba romper un poco con todo. Me cuadraba el precio, estaba en un situación personal complicada, en la que no tenía ni el tiempo ni las ganas para organizar un viaje, y el abanico de los destinos propuestos era muy atractivo», expone. ¿A dónde lo mandarían? ¿Se cumplirían sus expectativas?

Estas son las típicas dudas que asaltan a quienes ponen su destino en manos de agencias especializadas en viajes sorpresa y dejan que sean ellas las que elijan por el cliente. Se trata de un modelo de negocio que en los últimos tres años no ha dejado de crecer en España. Es el nuevo, divertido y excitante modo de viajar 'low cost' que está cambiando el concepto tradicional. Si hubo unos años en que los cruceros y los destinos exóticos hacían furor, ahora se busca una vuelta de tuerca en el turismo de experiencias. El viajero quiere sensaciones y, eso, unido al hartazgo que muchos manifiestan en la organización de la escapada, ha llevado a las empresas del sector a reinventarse. Han comprobado que lo importante no es tanto a dónde se va, sino cómo se vive el antes, el durante y el después.

El cliente se deja llevar

El destino pasa a un segundo plano y, además, como la empresa es la que toma las decisiones por el cliente, éste solo tiene que centrarse en dejarse llevar y disfrutar de lo que le tienen preparado. «Cuando soy yo el que tiene la responsabilidad de elegir a dónde va una persona, tengo la misión y el deber de sorprenderla, por eso la calidad debe estar muy por encima de sus expectativas iniciales», explica Pau Sendra, fundador de Waynabox, empresa pionera de los viajes sorpresa en España, un sector en el que se mueven una decena de plataformas, «aunque solo tres estamos apostando fuerte», puntualiza este directivo. Desde que Waynabox irrumpiera en el mercado a mediados de 2015, no ha dejado de crecer: suma ya más de 60.000 clientes y tras una facturación de un millón de euros el primer año, todo apunta a que este ejercicio lo cerrarán con dos dígitos.

En el sector todos coinciden en el análisis: los viajeros se han acostumbrado a ser sus propios agentes de viajes, a sacarse los billetes y reservar el hotel, las excursiones y las visitas a museos. Se pasan días, incluso semanas buscando información; tanta, que casi conocen el destino antes de llegar a él. «Toda esa organización genera una gran ansiedad porque no tienen tiempo para organizarlo; mucha inseguridad y hasta frustración si no salen las cosas como las habían planeado. Nosotros proponemos dejar de lado todo eso y vivir la experiencia sorpresa de conocer el destino en el mismo aeropuerto, a unos minutos de salir el vuelo». Así lo explica Alberto Alcolea, director de WowTrip, el único operador que ofrece mantener la intriga hasta muy poco antes de entrar al avión. «Creemos que así la experiencia es más emocionante, aunque, si el cliente quiere, puede saberlo desde dos días antes cuando le mandamos toda la documentación. Pero, para nosotros, esas 48 horas son un mundo y, si el cliente las usa para planificar la escapada, pierde parte del encanto. Nosotros le aconsejamos que abra solo la información que se refiere a las previsiones meteorológicas, para que pueda llevar ropa acorde al tiempo que va a hacer, pero que no pinche en la pestaña donde revelamos el destino hasta que llegue al aeropuerto».

Sorpresa en la terminal

Óscar lo hizo hace un año con WowTrip. Allí en medio del trasiego de viajeros y con la ansiedad acumulada de un mes esperando para viajar, descubrió que volaría a París. «Nos encantó», confiesa. Esta semana lo ha vuelto a hacer con un grupo de cuatro amigos. ¿Destino? Basilea. «Hemos vivido este viaje con una sensación similar a la que tiene un niño pequeño cuando le dicen que va a ir de excursión con todos sus compañeros a una granja escuela. El niño no sabe ni qué es eso ni lo que va a encontrarse, pero la emoción previa, los nervios y los desvelos nocturnos son los mismos que hemos vivido nosotros», relata Óscar.

En otras ocasiones, la tentación es demasiado grande y algunos no pueden resistirse a conocer la ciudad a la que viajarán con un mínimo de antelación. Buscan la sorpresa y la emoción, pero sin pasarse. Le ocurrió este verano a Midela Pencheva, quien desde julio había reservado su viaje a una capital desconocida para el mes siguiente. «Cuando me llegó el correo con toda la documentación y el destino, llamé a mi pareja y quedamos para abrirla juntos por la noche. Fue casi como esperar el resultado de un test de embarazo», recalca Midela, quien voló finalmente a Ginebra. «Solo deseaba que me tocase algún sitio que me gustase y, aunque Ginebra me atraía, sabía que era muy cara y que al final tendría que gastar más de lo previsto. Pese a todo, tiramos de comida rápida y, al final, nos alegramos mucho de haber ido allí», relata Midela. Es otro de los atractivos de esta forma de viajar, porque «además del precio, las facilidades para el viajero, los destinos interesantes y la calidad de los hoteles, el cliente acaba descubriendo ciudades a las que, quizá, nunca se habría planteado ir», indica el director de WowTrip. «De los 7.000 clientes que tenemos desde que nacimos hace año y medio, solo nos han llamado dos para decirnos que no les gustaban los destinos; pero cuando regresaron, nos pidieron disculpas».

Cada vez son más quienes apuestan en esta ruleta en la que cualquiera puede 'jugar' a través de la página web de la decena de operadores que ofrecen viajes sorpresa. En el caso de Waynabox y WowTrip, la oferta es desde 150 euros, que incluye vuelos directos de ida y vuelta, y estancias en hoteles de 3 y 4 estrellas en el centro de la ciudad. Estas garantías llevaron a Rafael Carrasco a decantarse por experimentar esta nueva forma de viajar. Lo hizo junto a una amiga hace unas semanas. A los dos veinteañeros les sedujo el precio. Pagaron 280 euros por cuatro días en Bruselas. «En realidad, como no habíamos viajado nunca por Europa nos daba igual el destino y nos atraía que fueran otros quienes lo decidieran por nosotros», apostilla este estudiante madrileño.

Es el reclamo de la mayoría de estos operadores, aunque otros, como Flykube, abre el abanico de posibilidades y permite al cliente elegir entre hotel o apartamento. Además, ofrece un plus de emoción a través de la opción 'Todo sorpresa', donde se elige el mes en que se quiere viajar, pero el destino y la fecha son un misterio hasta la semana anterior.

En general, el precio de la oferta apenas varía de una plataforma a otra. Solo hay que indicar la ciudad de partida, el número de personas y la fecha, y descartar, si se quiere, tal o cual destino (de las decenas que se ofrecen), bien porque ya se conoce o porque no les resulta lo suficientemente atractivo. En WowTrip y en Waynabox, el primer descarte es gratis y a partir del segundo se cobran cinco euros. Otras plataformas, como Flykube ofrecen hasta tres descartes gratis; igual que Drumwit, aunque solo con el 'pack deluxe'. También hay un sobrecoste si el cliente no goza de total disponibilidad horaria y precisa la salida o la llegada en un tramo horario determinado. «Una mayor personalización penaliza, pues tenemos menos margen de maniobra a la hora de sacar vuelos y reservar buenos hoteles a mejores precios», aclara Alcolea.

La mayoría de estos operadores trabajan con destinos europeos, aunque WonderTrip también lo hace con Tánger, y Waynabox con Marrakech y algunas ciudades de EE UU desde el 1 de septiembre. «Es un producto que ha despertado mucho interés y en apenas dos semanas ya tenemos varias reservas cerradas».

Esta nueva forma de aventura no es únicamente patrimonio de los más jóvenes. Cada vez más familias, grupos de amigos y personas de mediana edad acaban apostando en esta lotería. «La diferencia con la tradicional es que en ésta se gana siempre», sentencia Alcolea.

Los principales operadores ofertan en su páginas web viajes a destinos europeos, que incluyen vuelos de ida y vuelta, más hotel en categoría de tres y cuatro estrellas en zonas céntricas desde 150 euros. Penalizan el descarte de ciudades y las especificaciones horarias.

clientes suma ya Waynabox, el operador pionero en los viajes sorpresa en España, que nació en 2015. El primer año ya facturó un millón de euros.

Los operadores envían toda la documentación al cliente 48 horas antes de la salida del vuelo. Algunos, como WowTrip, ocultan el destino en una pestaña para dar la opción al cliente de descubrirlo en el aeropuerto.