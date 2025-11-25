Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Papa León XIV. Efe

El Vaticano reafirma el valor de la monogamia frente a la «multiplicación de los divorcios y la promoción del poliamor»

Con el nuevo documento 'Una caro', León XIV confirma la indisolubilidad del matrimonio, en el que «dos personas se convierten en un corazón, un alma y una carne»

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:40

Comenta

Ante una época en la que se «multiplican los divorcios», existe una «fragilidad en las uniones», se «banaliza el adulterio» e incluso se «promociona el ... poliamor», el Vaticano reafirma el valor de la monogamia y la indisolubilidad del matrimonio para los católicos. Eso sostiene el documento publicado este martes por el dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa León XIV y titulado 'Una caro' (Una sola carne). Este «elogio de la monogamia», como afirma su subtítulo, ha sido elaborado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del citado 'ministerio' vaticano y uno de los hombres de mayor confianza dentro de la Curia romana del anterior Papa, Francisco. Este teólogo afirma en su presentación que el texto es «propositivo» porque lo que pretende es extraer «de las Sagradas Escrituras, de la historia del pensamiento cristiano, de la filosofía e incluso de la poesía, razones y motivaciones que impulsen a elegir una unión amorosa única y exclusiva».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  4. 4 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  5. 5 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  6. 6 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  7. 7 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  8. 8 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  9. 9

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  10. 10 Los diez fugitivos más buscados en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Vaticano reafirma el valor de la monogamia frente a la «multiplicación de los divorcios y la promoción del poliamor»

El Vaticano reafirma el valor de la monogamia frente a la «multiplicación de los divorcios y la promoción del poliamor»