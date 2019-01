«Uniformes escolares que se chivan de si los niños no van a clase o si se duermen en el aula, ¡que se los pongan a los diputados!» BLOG «Unos cuantos -no conviene generalizar- suelen faltar con bastante asiduidad o se pegan unas siestas imperiales en el escaño» JUEZ CALATAYUD Miércoles, 9 enero 2019, 09:19

Leo que en varios colegios chinos han implantado unos uniformes escolares 'inteligentes' que se chivan de si los niños no van a clase o incluso si se duermen en el aula. Debe ser algo así como un chip. Primera reflexión: en China no tienen ningún problema por espiar a los menores y entrometerse en su intimidad para evitar el absentismo escolar. No es raro.

En España también pasa. Aunque creamos que no, la mayoría de los padres lo hacen. Desde el momento que un chaval tiene un móvil está permanentemente localizado…, pero si dices que tenemos que violar la intimidad de los hijos para protegerlos y protegernos, hay quien se escandaliza, pero esa es otra historia…

