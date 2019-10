La última cuenta 'estafa' en un restaurante italiano: 430 euros por dos platos y dos bebidas Los dos turistas japoneses consumieron dos platos de pasta con pescado y dos botellas de agua y pagaron 80 euros de propina E. Q. Miércoles, 2 octubre 2019, 16:37

En las grandes ciudades turísticas como París o Roma, los visitantes son a menudo víctimas de estafas llevadas a cabo por establecimientos de hostelería. Los turistas, por desconocimiento del idioma y costumbres de otros países, se convierten en blancos fáciles de estos restaurantes que les cobran precios desorbitados por los platos.

La última de estas estafas ha tenido lugar en el restaurante Antico Caffè di Marte, situado en el centro de Roma. En dicho establecimiento un par de turistas japoneses tuvieron que pagar 349,80 euros por dos platos de espaguetis con pescado y dos botellas de agua. Sin embargo, este no fue el importe final de la cuenta sino que en el ticket se incluyeron otros 80 euros de propina, motivo por el cual acabaron pagando 429,80.

La noticia de esta desorbitada cuenta se dio a conocer en varios medios italianos y, posteriormente, se difundió una fotografía de la factura en las redes sociales. Ante esto, Giacomo Jin, el responsable del establecimiento, negó que hubieran estafado a los turistas. Jin declaró al periódico Corriere della Sera que: «El menú está bastante claro. Han pagado esa cantidad no por los espaguetis sino porque han elegido el pescado fresco que tenemos. El cliente lo escoge en el mostrador». Desde el restaurante también se han defendido aclarando que las propinas no son obligatorias.

Estos dos turistas japoneses no son los únicos que se han quejado del elevado precio de la cuenta de este restaurante sino que muchos otros clientes han dado malas referencias del mismo en TripAdvisor. El establecimiento tiene una puntuación de dos puntos sobre cinco en el citado portal, en el que 118 personas lo han calificado de 'pésimo'. En los comentarios, los visitantes se quejan de que los precios de la carta no están claros y de que el personal no informa correctamente del coste de los platos consumidos hasta que se entrega la cuenta. Otros también han advertido del elevado precio de la propina que incluye el restaurante en el propio ticket, y acompañan sus quejas con fotografías de las cuentas que han tenido que abonar.

Respecto a este incidente Giancarlo Deidda, comisionado de FIPE Roma, ha manifestado que condenan «enérgicamente cualquier comportamiento que no se base en la transparencia y la equidad hacia los clientes, y lo que es más grave, cuando se trata de turistas». Deidda ha declarado, no obstante, que «se trata de casos aislados».