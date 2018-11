La peligrosa moda de tumbarse en las vías justo antes de que pase el tren crece en Viernam A. PANIAGUA Domingo, 4 noviembre 2018, 15:49

Este hombre que parece levitar sobre la vía del ferrocarril no es ningún ilusionista. Puede que esté un poco loco, como todos los amantes del riesgo. Pero no se está inmolando. Simplemente es un turista que practica la última moda en Hanói (Vietnam): apurar hasta el último momento y retirarse antes de que la locomotora le haga papilla. Está en el casco antiguo de la capital vietnamita, donde los raíles están a un palmo de las casas. Aquí los vecinos del barrio no esquivan coches ni motocicletas, sino un ferrocarril entrometido que corre como un relámpago a pocos centímetros de los edificios. Los residentes están tan acostumbrados a su presencia que la gente hace una vida normal. Las ancianas pasean en medio del balasto regando sus plantas como si tal cosa. Los hombres se afeitan despreocupados. Tienen tan interiorizado el temblor ferroviario, que antes de que asomen los vagones se desplazan al interior de sus casas. Salvo este botarate. Todo para hacer una foto que colgar en Instagram y poder ufanarse ante sus amigos de la proeza. Un magnífico tren de vida.