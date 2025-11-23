El truco de un técnico de emergencias para el dolor de cabeza: «El calor dilata los vasos sanguíneos de tus pies»
Señala que una forma de reducir las migrañas es bajar la sangre de la cabeza
Granada
Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:09
El dolor de cabeza y las migrañas afectan cda vez a más gente y se han convertido en un problema del día a día para ... muchas personas. De hecho, la migraña es la sexta enfermedad más prevalente del mundo y afecta a más de cinco millones de personas en España, según un estudio de la Sociedad Española de Neurología (SEN).
El dolor, además, puede conllevar problemas asociados como náuseas; vómitos, o sensibilidad a la luz y al sonido. Según informa Medline Plus a través de su página web y respaldado por la Biblioteca Nacional de Medicina, las causas de la migraña vienen por una actividad cerebral anormal de la que se desconoce su origen. La mayoría de los expertos en medicina creen que la migraña comienza en el cerebro e involucra a vías nerviosas y químicos. Ese cambio afecta a su vez al flujo sanguíneo en el cerebro y a los tejidos circundantes.
Es por eso que mucha gente busca métodos para aliviar el dolor de cabeza, aunque se aconseja acudir a un especialista que diagnostique la enfermedad y pueda recetar la medicación adecuada conforme a los síntomas y las necesidades del paciente.
@miguelassal Trucazo para el dolor de cabeza . #salvarvidas #emergencias #primerosauxilios #urgencias #seguridad ♬ sonido original - Miguel ASSAL
Miguel Assal, técnico de emergencias y creador de contenidos en redes sociales, que suele dar consejos útiles a sus seguidores, ha aborado este asunto. En uno de sus vídeos, Assal explica un método casero para poder aliviar el dolor de la migraña: sumergir los pies en agua caliente.
Según Assal, «el calor dilata los vasos sanguíneos de tus pies y aleja la sangre de la cabeza, que se dirige a las extremidades» Se trata de una vasodilatación periférica, «esto reduce la presión sobre los vasos sanguíneos de la cabeza, que suelen estar dilatados en una migraña», explica el técnico de emergencias. Este truco, además de aliviar el dolor de la migraña, también permite relajar el cuerpo y reducir los niveles de estrés.
