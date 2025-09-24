El truco de un pescadero para aprovechar la piel del salmón: «No os hacéis una idea de lo bueno que está» Señala que muchos clientes le piden que se la quite, pero existen opciones para aprovecharla con mucho gusto

El salmón es uno de los pescados más demandados por sus muchas ventajas: bajo en grasas, alto en proteínas y nutrientes, además de su sabor suave y su versatilidad, ya que casa a la perfección con multitud de ingredientes, así como técnicas.

A la hora de prepararlo, mucha gente opta por quitar a este pescado la piel, sin embargo, un pescadero viral en TikTok, señala que esto es un error porque estaríamos hablando de eliminar una de las partes más nutritivas y con la que se puede hacer un «snack 'gourmet' al estilo torrezno marino».

«Hay veces que los clientes me piden que al salmón le quite la piel. Y yo les explico esta receta», señala elPescadero Tiktokero. Asegura que la piel del salmón es una parte que hay que aprovechar con el fin de elaborar un snack original, rico y fácil de llevar a cabo.

Se trata de una elaboración que se prepara en tres pasos. Primero habría que separar la piel del pescado lo más cuidadosamente posible para, después, deshidratarla a baja temperatura. Para ello, se metería en el horno o microondas y, tras ello, se pone a freír. «Al contacto con el aceite caliente, el colágeno y las proteínas de la piel reaccionan formando vapor instantáneo, que expande la estructura y hace que la piel sufle, dándole esa textura crujiente explosiva», justifica el creador de contenido que cuenta, en TikTok, con más de veinte mil seguidores.

El 'Pescadero Tiktokero' confiesa que le gusta acompañar a la piel del salmón sufleado con 'hot sweet chili', una salsa muy popular en los países asiáticos. «No os hacéis una idea de los bueno que está y del tiempo que se conserva», afirma el influencer de TikTok.

