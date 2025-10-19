El truco de un camarero para saber si un jamón es de calidad: «Fijaos en la pezuña» Averiguar qué jamón es de mejor calidad no es algo tan sencillo de reconocer a simple vista

El jamón es uno de los alimentos más característicos de nuestro país y es muy común que sea el protagonista de muchas cocinas españolas. Hay diferentes variedades (ibérico, de bellora, serrano...) y en ocasiones nos puede surgir la duda de cuál elegir.

Averiguar qué jamón es de mejor calidad o cuál está más o menos hecho no es algo tan sencillo de reconocer a simple vista. Nos solemos fijar en el precio y a veces en el origen o el etiquetado, pero hay otro truco conocido entre los expertos en la materia para comprar uno de mayor calidad. Juan, un camarero de la cafetería Aromas de San Román, en Sevilla, lo desvela.

No se trata ni siquiera del olor, sino de una parte de la pata. «Fijaros siempre en la pezuña. Si veis que está sucia, rasposa, de haber trotado el cochino por el campo, es un jamón bueno», explica. En cambio, «si está limpia, es porque el jamón ha sido de pienso, ha estado en jaula y no ha corrido por el campo».

El ejemplo de un jamón de calidad lo enseña este camarero en el vídeo y muestra cómo la pata que tiene cuenta con una pezuña con grietas, sucia y rasposa. Este, según Juan, es de calidad: «El jamón ha estado en el campo troteando».

