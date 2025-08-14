Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Varios medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España ICAL

Tres personas, en paradero desconocido tras intentar rescatar a su ganado por el avance de León

El alcalde de Boca de Huérgano ha informado de que no han podido contactar con ellos «debido a la falta de cobertura en la zona»

C. P. S.

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:40

Tres ganaderos se encuentran desaparecidos en Boca de Huérgano después de salir a rescatar a su ganado ante el avance de un incendio que ya se encuentra «a apenas 400 o 500 metros de las naves ganaderas». Según ha confirmado a Leonoticias el alcalde, Óscar Fernández, «no se ha podido contactar con ellos debido a la falta de cobertura en la zona» , lo que mantiene en vilo a familiares y vecinos. El fuego, avivado por el fuerte viento, se está propagando rápidamente y amenaza a varias explotaciones.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  2. 2 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  3. 3

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  4. 4

    Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul
  5. 5 La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico
  6. 6 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  7. 7 El pueblo de Granada que celebra una fiesta en homenaje a la pipirrana
  8. 8

    Un coche ardiendo provoca grandes atascos en la autovía de la Costa
  9. 9

    «Cuando se entra en un golpe de calor los síntomas se vuelven más escandalosos»
  10. 10

    El homicidio en Gerona que terminó con dos apuñalamientos en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tres personas, en paradero desconocido tras intentar rescatar a su ganado por el avance de León

Tres personas, en paradero desconocido tras intentar rescatar a su ganado por el avance de León