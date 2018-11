'Tik tok': la desconocida y nueva red social que arrasa entre los jóvenes Se trata de una app para iPhone que está triunfando en China y que crece a pasos agigantados Á.L. Jueves, 15 noviembre 2018, 11:44

El mundo de internet y de los smartphone no para de crecer. No es de extrañar, desde que hace ya más de una década saliera al mercado el primer teléfono inteligente, la población mundial se ha ido entregando de manera paulatina a su uso. Y ahora, las tendencias no hacen más que cambiar. Si WhatsApp, Facebook o Instagram son gigantes en este mercado, ahora les sale un competidor: Tik tok.

Se trata de una app para iPhone que está siendo un éxito en este 2018. Nacida en China bajo el nombre de 'Douyin' (vibración musical) entre enero y marzo de este año logró superar con mucho las descargas de otras aplicaciones tan conocidas como las mencionadas. Pues su éxito es tal que millones de jóvenes empiezan a usarla de manera asidua.

Tik tok funciona de una manera muy simple. Básicamente capta un vídeo selfie de una persona que dura unos 15 segundos y que le añade una pista musical. Es decir, es capaz de crear pequeños clips musicales con efectos visuales y filtros. Una revolución de las conocidas «stories» de otras redes sociales y que está calando entre el público más joven de entre 18 y 24 años.