¿Cuánto tardan los españoles en decidir a la hora de comprar un coche? Según un estudio, la tecnología es la principal herramienta para acceder a la información sobre marcas y modelos de vehículos AIDA ORTIZ Domingo, 30 septiembre 2018, 00:45

Según un estudio elaborado por Facebook y Gfk y denominado 'The new Auto Path to Purchase', los españoles somos los europeos que más tardamos en tomar una decisión a la hora de adquirir un nuevo vehículo. Concretamente tardamos una media de 27 semanas en escoger coche, frente a las 24 del resto de Europa.

Para llevar a cabo el estudio, los investigadores realizaron 4.000 entrevistas en cinco países europeos (España, Alemania, Italia, Reino Unido y Francia) y determinaron que los españoles dedican unas 15 semanas de media en informarse sobre marcas y modelos, 5 para probar características, 4 para recibir la financiación y 3 para firmar la adquisición.

Las personas encuestadas, según los resultados, visitan una media de 45 veces Facebook, 7 Instagram y 5 veces la web del concesionario, para buscar información sobre vehículos. Unos datos que confirman que la tecnología es la principal herramienta para acceder a la información sobre vehículos. Un hecho que se confirma con otro dato: el 82% de los consumidores europeos visitan primero la web de la marca. Este porcentaje, sin embargo, baja hasta el 78% en el caso de los españoles.

Pero la opinión de amigos y familiares también es importante para los conductores de nuestro país a la hora de adquirir un vehículo, ya que el 31% de los potenciales compradores confían en el criterio de personas de su entorno a la hora de escoger la marca y el modelo.