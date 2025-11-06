Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

E. C.

El Supremo resolverá si los padres pueden pelear la concesión de la eutanasia a un hijo mayor de edad

El Alto Tribunal fijará jurisprudencia sobre si es posible que impugnen judicialmente la autorización de este recurso

EP

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:35

El Tribunal Supremo fijará doctrina sobre si los padres pueden recurrir ante los tribunales la concesión de la eutanasia a un hijo mayor de ... edad y con plenas capacidades. Una resolución que llegará a raíz de un caso suscitado en Cataluña donde la Justicia apreció que el padre tenía un interés legítimo para reclamar un control judicial de la decisión administrativo.

