Superalimentos, fruta y carne hormonada: la guía que desmonta los principales bulos sobre comida Profesionales de la salud argumentan con evidencias científicas la falsedad de multitud de informaciones difundidas sobre los beneficios y perjuicios de determinados alimentos A.O. Viernes, 2 agosto 2019, 01:19

La mitad de los bulos detectados por los médicos son sobre la alimentación, según un estudio elaborado por el Instituto Salud sin Bulos, que ha editado una guía gratuita para desmontar los falsos mitos que se difunden principalmente en redes sociales.

Se trata de la 'Guía de los Bulos en Alimentación', un manual en el que los expertos Gemma del Caño (farmacéutica), Pablo Ojeda (dietista) y Beatriz Robles (nutricionista y tecnóloga de alimentos) argumentan con evidencias científicas la falsedad de multitud de informaciones difundidas sobre los beneficios y perjuicios de determinados alimentos.

La proliferación de estos mitos puede tener consecuencias muy negativas para la salud de aquellos que siguen a pies juntillas estas falsas informaciones, que carecen de base científica y que suelen originarse con el objetivo de desprestigiar a alguna marca o simplemente para generar alarma entre la población.

Bulos sobre la fruta

Las frutas suelen ser las protagonistas de la mayoría de los bulos, como que comer fruta por la noche es perjudicial o que los plátanos no deben estar presentes en una dieta de adelgazamiento. Según Pablo Ojeda, «el plátano contiene mucha fibra, ésta es importante para mantener los hábitos intestinales regulares, desempeña un papel vital en la salud digestiva y aporta saciedad lo cual es muy importante en esa bajada de peso». Además, añade que la fruta no es indigesta por la noche y que no fermenta después de las comidas, por lo que podemos tomarla a cualquier hora del día.

Superalimentos

En los últimos tiempos ha surgido un nuevo concepto que está generando numerosos mitos sobre alimentación: los superalimentos, a los que se les atribuyen beneficios casi milagrosos. Según indica Gemma del Caño en esta guía, no existen alimentos milagrosos y ninguno contiene propiedades extraordinarias, más allá de las habituales. Frente a los superalimentos, la experta recomienda tomar comida normal, siempre y cuando sea saludable.

Transgénicos y carne hormonada

Otro de los mitos que más se han extendido en los últimos años es el que apunta a que la carne está hormonada. Según indican estos profesionales, Europa prohibió el uso de anabolizantes tradicionales y hormonas como promotores del crecimiento en las especies productivas.

En cuanto a los transgénicos, la farmacéutica asegura que las frutas y verduras no están modificadas genéticamente y que está demostrado que los alimentos transgénicos son totalmente seguros.