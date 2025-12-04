Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

De izquierda a derecha, Ana Delgado, directora general de Six, Manuel Mirat, CEO de Vocento; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Juventud, Sira Rego, el director general editorial de Vocento, Fernando Belzunce, y el director de la revista Six, Iván Gelibter. José Ramón Ladra

Six, la revista que cuenta las historias «que nos han hurtado»

La sala Joy Eslava de Madrid acogió la presentación de esta publicación que salta al ámbito nacional y cuenta la realidad desde la perspectiva LGTBI con un primer número dedicado a Karla Sofía Gascón

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:04

Six se hace grande. La revista dedicada al colectivo LGTBIQ+, que nació junto a diario 'Sur', asalta la capital española y lo hace con un ... número protagonizado por la actriz Karla Sofía Gascón, que no solo es portada sino que concede una entrevista de diez páginas. Nominada al Oscar por su trabajo en 'Emilia Pérez', la intérprete amadrinó ayer la presentación de este especial de invierno de una publicación que nació en Málaga para contar «todas las historias que siempre nos han hurtado», según reivindicó su director Iván Gelibter.

