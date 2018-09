«Esto es un sinvivir: si hace frío, sube la luz, con calor, sube la luz, si hay viento, sube la luz...» «Estoy intentando enterarme de las razones por las que el precio de la luz está más alto que nunca...», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Miércoles, 12 septiembre 2018, 11:05

Buenas, soy Emilio Calatayud. Estoy intentando enterarme de las razones por las que el precio de la luz está más alto que nunca, pero estoy más liado que antes. Vamos a ver, hay quien dice que la luz sube porque hace calor; otros, porque no hace calor; los de más allá, porque hace viento; los de más acá, porque no hace viento. Luego hay quien opina que es porque el verano ha sido frío y otros, porque el verano no ha sido frío. También están los que aseguran que es porque un jeque saudí se ha levantado de mal humor y ha decidido producir menos petróleo, lo que hace que suba la luz. En el lado contrario, están los que sostienen que el tal jeque saudí se ha levantado muy contento y ha decidido producir más petróleo, lo que hace que suba la luz...

