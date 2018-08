Los síntomas de ahogamiento en los niños tras salir del agua y cómo actuar ante ellos El ahogamiento es la principal causa de muerte de niños de entre 1 y 4 años, después de la muerte provocada por defectos del nacimiento A.O. Jueves, 23 agosto 2018, 02:35

Según los Centros para el control y prevención de las enfermedades, el ahogamiento es la principal causa de muerte de niños de entre 1 y 4 años, después de la muerte provocada por defectos del nacimiento. No obstante, no todos los casos se producen dentro del agua.

Los expertos en salud definen el ahogamiento como «el proceso de experimentar insuficiencia respiratoria por sumersión o inmersión en líquido. Por tanto, una persona puede experimentar síntomas estando completamente debajo del agua o por entrada de agua en la vía aérea de otra forma, como por salpicaduras.

Estos preocupantes datos han llevado a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, junto con LifeguardsWO Borders y Not Out Of The Water, a lanzar un flyer informativo para reconocer los síntomas de ahogamiento que se producen tras salir del agua y para saber cómo actuar ante un caso de ahogamiento.

En esta infografía, difundida por la Policía Local de Granada, los expertos explican que la mejor manera de evitar el ahogamiento es aplicar medidas de seguridad en el agua. En este sentido, aconsejan a los padres estar atentos a los siguientes síntomas, que pueden estar indicando que sus hijos han aspirado agua y comprometido la vía aérea o los pulmones:

- Problemas al respirar

- Dolor torácico

- Actitud extraña

- Poca energía

- Somnolencia extrema

- Tos persistente

- Irritabilidad

Según afirman, no se han registrado casos de niños completamente sanos que mueren repentinamente porque nadaron días antes. Los síntomas que aparecen días después, por tanto, no están relacionados con el ahogamiento.

En el caso de que se detecten estos síntomas en las cuatro horas posteriores al baño, los expertos afirman que puede ser necesaria una radiografía de tórax y que el niño puede necesitar oxígeno y permanecer en observación. En la mayoría de los casos, los síntomas mejoran con el paso de las horas y el paciente es dado de alta en poco tiempo.