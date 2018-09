«Sigo pensando que los niños de 12 años son muy pequeños para dar el paso de ir al instituto» BLOG «Son responsables penalmente a partir de los catorce años, pero los mandamos al instituto con doce...», reflexiona el juez de menores EMILIO CALATAYUD Martes, 18 septiembre 2018, 00:44

Buenas, soy Emilio Calatayud. Mañana, y me refiero a Granada y Andalucía, cientos de niños de doce años irán por primera vez al instituto. Y cientos de padres aguardan el momento 'acongojados' porque piensan que es demasiado pronto para que los chiquillos dejen el cole y pasen al instituto. Estoy de acuerdo con ellos. Siempre defiendo que no hay que sobreproteger a los niños y que hay que enseñarles a asumir responsabilidades, pero no creo que se tenga que hacer a toda velocidad. Las prisas no son buenas consejeras.

Puede leer el artículo completo en el blog del juez Calatayud.