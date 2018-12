La mujer que dobla a la reina Isabel II Slack, caracterizada como Isabel II para salir a saludar a un balcón, en un ensayo. / AP La exproductora de la BBC Ella Slack dobla a la reina británica desde hace tres décadas.«Es un poco pesado sonreír todo el rato» I. OCHOA DE OLANO Domingo, 30 diciembre 2018, 00:48

Cada vez que la monarca británica se dispone a visitar un hospital, inaugurar un acueducto, casar a uno de sus nietos o colocarse la corona y la capa de oro, armiño y terciopelo para presidir la ceremonia de apertura del Parlamento británico, alguien en el palacio de Buckingham levanta el teléfono y llama a la inquilina de una modesta casa de Ramsey, un pueblo en la costa norte de la isla de Man, a medio camino entre Inglaterra e Irlanda. Allí vive Ella Slack, una mujer al servicio, ya no tan secreto, de su majestad. Nada de misiones de espionaje o épicas hazañas para batir a los malos y salvar al mundo. Su labor tiene otra naturaleza bien distinta. Desde hace tres décadas, esta afable septuagenaria es la doble de Isabel II.

No se precipiten a comparar sus rasgos faciales y emitir un juicio negativo. En efecto, no se parecen. Y ni falta que hace. Ella misma lo explica para un vídeo difundido por la BBC. «Doblar a la reina no significa parecerse a ella. De hecho, no me parezco, pero tengo una constitución y una altura parecidas, y eso es lo importante». Slack mide 152 centímetros y la monarca, 158, «aunque a la vista está que en los últimos años ha ido menguando un poco». Y esas similitudes son suficientes para recorrer (a la misma velocidad que la genuina) los lugares por los que pasará después y para colocarse regiamente en los puestos donde más tarde la original será fotografiada o grabada. «Todo lo que hace la reina está perfectamente cronometrado. Por eso, todo se ensaya antes exhaustivamente», cuenta la réplica.

¿Que cómo se consigue un empleo así? «Pura casualidad», asegura la susodicha. Su «doble vida», como ella la considera, comenzó en 1988. Por entonces, trabajaba en el departamento de deportes y eventos de la BBC, encargada de las emisiones de los actos de la casa real. Resultó que se acercaba el Día del Armisticio, que siempre preside la soberana, y el productor al cargo de la retransmisión en El Cenotafio -el monumento a los caídos- fue a verla. «Me dijo que la reina le había enviado un mensaje para decirle que el sol siempre le solía dar en los ojos y le resultaba molesto, y que si podían hacer algo al respecto. Como el resto de compañeros eran todos hombres y de más de 1,75 metros de estatura, me propuso que ocupara su posición durante el ensayo, para así tener listos los mejores ángulos de cámara».

El trono no se toca

Desde entonces, esta especie de 007 del protocolo inglés ha jugado a hacer las veces de jefa de Estado en medio centenar largo de ocasiones. Así, ha paseado por el castillo de Windsor, surcado por el Támesis a bordo de la barcaza real o subido al carruaje de Isabel II para agitar la mano y sonreír a la nada. «Es un poco pesado sonreír todo el rato», se permite confesar, al tiempo que revela que nada le pone tan nerviosa como los preparativos en el Royal Albert Hall y le dedican el himno 'God save the Queen'. «¿Cuánta gente en el mundo puede contar algo así?». Está claro que se cuentan con dos dedos de una mano. Jamás, eso sí, le han permitido posar sus plebeyas sentaderas en el trono, en la Cámara de los Lores, ante el que se ha situado varias veces.

En su isla, Slack siempre tiene a mano su traje de 'superwoman'. En su caso, un colorido traje turquesa, sombrero a juego, zapatos de salón con apenas unos centímetros de tacón, collar de perlas de doble vuelta y un bolsito de charol negro que, confía, compró por una libra en una tienda de segunda mano. La exproductora de la BBC, ya jubilada, no cobra por su papel de suplente real ni un solo penique. «Para mí es un honor y todo un privilegio. Cuando luego la veo por la tele pienso: 'lo he hecho por usted'».