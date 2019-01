Segovia está endemoniada: «Es una ofensa para los creyentes» 00:49 Fotomontaje realizado por el Ayuntamiento de Segovia de la escultura del diablillo, haciéndose un 'selfie' en uno de los accesos al Acueducto. La escultura de un diablo próximo al Acueducto enfrenta a la ciudad SUSANA ZAMORA Miércoles, 16 enero 2019, 00:42

Cuenta la leyenda que fue el mismísimo demonio quien levantó el Acueducto de Segovia en una sola noche para regalárselo a una lugareña que, cansada de subir diariamente agua a la casa donde servía, vendió su alma al diablo. Lo hizo con la condición de que estuviera completamente terminado antes de que despuntara el primer rayo de sol. Pero, arrepentida, rezó para que Satanás no pudiera cumplir con su compromiso. Sus plegarias fueron escuchadas: al amanecer aún faltaba un sillar. Así fue como aquella joven quedó liberada y la construcción pasó para siempre a manos de Segovia.

Ahora, con el objetivo de diversificar los flujos turísticos de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, el Ayuntamiento ha tomado esta leyenda como reclamo y ha acordado la instalación de un diablillo burlón en la parte alta del muro de la calle San Juan, una zona que se sale del circuito habitual del visitante (Acueducto-calle Real-Plaza Mayor-Alcázar).

Pero lo último que imaginaron los responsables municipales es que esta decisión fuera a levantar tanta polémica, y mucho menos que acabara en los tribunales. Tendrá que ser ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de esta capital quien dirima si se coloca o no la estatua donada por el artista José Antonio Abella, porque supone un ataque a los sentimientos religiosos, tal y como argumenta la Asociación católica San Miguel y San Frutos en la demanda interpuesta contra el Consistorio gobernado por el PSOE. «Por el momento, lo que hay es una paralización cautelar del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno local en la que se aceptaba la donación de esta obra. Tenemos cuatro días para personarnos y manifestar nuestro desacuerdo con la suspensión. El plazo acaba esta semana, pero ese recurso no es incompatible con que podamos seguir adelante e instalar la escultura. Su colocación, si no es inminente, está muy próxima», advierte Claudia de Santos, concejala de Patrimonio Histórico, Turismo y Urbanismo. Cree que es «exagerada» toda la discordia suscitada en torno a este asunto e «irracional» que por parte de los denunciantes se crea que puede atraer a turismo satánico.

Realizado en bronce y de 1,70 metros de altura, este «diablillo gordinflón y sonriente», como lo define el autor, sostiene en su mano un móvil con el que se hace un 'selfie', en un claro guiño por atraer a turistas para que suban sus fotos a las redes sociales. Abella admite que está inspirado en otros demonios constructores que exhiben ciudades europeas, como en Rímini (puente de Tiberio) o Lübeck (iglesia de Santa María). Ejemplos no faltan. «Me entristece toda esta polémica absurda, pero sobre todo que Segovia pueda ser ridiculizada o considerada como una ciudad retrógrada e intolerante cuando es todo lo contrario. Es amable, abierta al mundo y con una rica actividad cultural», asegura a este periódico el escultor, un médico jubilado que aunque nacido en Burgos hace 63 años, se considera segoviano de adopción.

Una inquietud que comparten desde el Ayuntamiento. «La repercusión mediática que está teniendo el tema se traduce indudablemente en una promoción de la ciudad, que hemos valorado en unos 200.000 euros, pero también corremos un riesgo y es la imagen distorsionada que se pueda proyectar; eso sí nos preocupa», declara De Santos. Pero la Asociación San Miguel y San Frutos, constituida el pasado mes de noviembre 'ex profeso' para intentar evitar la colocación de esta estatua, lleva ya recogidas en Change.org más de 5.400 firmas. Subrayan que colocar la estatua de un demonio con el cartel de 'Dios de Segovia' ('Segodevs Aqvaedvcti Artifex'), como inicialmente estaba previsto, «es altamente ofensivo para los creyentes». Considera, además, que la escultura no respeta el patrimonio cultural inmaterial, ya que el mefistófeles «aparece en la leyenda del Acueducto vencido y no gracioso o bonachón». Esther Lázaro, vicepresidenta de este colectivo vecinal, admite que todo el mundo sabe que se trata de un personaje de leyenda, «pero no queremos que se ensalce ni se inmortalice el Acueducto con la estatua de un demonio, que más que un demonio parece un orangután. Ni nos gusta ni creemos que Segovia necesite eso», señala. En su opinión, se han infringido las normas de contratación porque, aunque el Ayuntamiento defiende que es una donación y tiene cedidos todos los derechos de reproducción, «realmente es un contrato encubierto con obligaciones de conservación y propiedad intelectual, pero sobre todo es una provocación para promocionar a este escultor», denuncia Lázaro.

La justicia dirá cómo acaba este endemoniado asunto.