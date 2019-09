Sanidad retira varios lotes de lentillas porque «pueden causar abrasión en la córnea» La AEMPS recomienda no utilizar las lentes y contactar con la óptica donde las adquirió para su devolución y reemplazo R. I. Jueves, 26 septiembre 2019, 10:35

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha sido informada por la empresa Johnson & Johnson Vision Care Inc., EEUU, de la retirada del mercado de determinados lotes de lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST para astigmatismo.

De acuerdo con la información facilitada por la empresa, han recibido un número limitado de informes sobre la presencia de un cuerpo extraño en las lentes de contacto o en la solución del blíster de las lentillas. La compañía indica que la presencia de estas pequeñas partículas podría producir enrojecimiento, incomodidad o abrasión de la córnea.

Las lentes de contacto para astigmatismo de la marca 1-DAY ACUVUE® MOIST de un solo uso están indicadas para el uso diario y la corrección óptica de errores refractivos, miopía e hipermetropía en personas con ojos sanos que tengan astigmatismo.

Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa Johnson & Johnson S.A (Vision Care), sita en el Paseo de las Doce Estrellas 5-7, Campo de las Naciones, 28042 Madrid.

Situación actual en España

La empresa ha enviado una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los profesionales sanitarios de los establecimientos de óptica de nuestro país que disponen de los lotes afectados, en la que se incluyen las acciones a seguir para proceder a su retirada.

Recomendaciones

- Profesionales sanitarios de los establecimientos de óptica

Si dispone en su establecimiento de lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST para astigmatismo de los lotes anteriormente referenciados, retire los productos de la venta y contacte con la empresa para su devolución.

- Pacientes

Si usted dispone de lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST para astigmatismo de los lotes anteriormente referenciados, no utilice las lentes y contacte con la óptica donde adquirió las lentes para su devolución y reemplazo. Si experimenta molestias en los ojos contacte con su médico. Si sus lentes no corresponden con los números de lote citados, no le afecta esta nota de seguridad.