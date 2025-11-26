Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sanidad retira un medicamento para los pacientes con diabetes. Scott Olson

Sanidad retira de inmediato 23 lotes de este conocido fármaco para diabetes

El organismo sanitario ha informado del problema tras confirmar un defecto de calidad en diversos lotes del medicamento que se distribuye en farmacias

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

Sanidad lanza una alerta relacionada con un famoso medicamento para la diabetes. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha publicado una alerta sanitaria ... relacionada con uno de los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la diabetes, y más concretamente en el tipo 2. Se trata de la sitagliptina/metformina Normon, prescrita para ayudar a bajar el nivel de azúcar en sangre a los pacientes con diabetes tipo 2.

