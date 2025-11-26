Sanidad retira de inmediato 23 lotes de este conocido fármaco para diabetes

Sanidad lanza una alerta relacionada con un famoso medicamento para la diabetes. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha publicado una alerta sanitaria ... relacionada con uno de los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la diabetes, y más concretamente en el tipo 2. Se trata de la sitagliptina/metformina Normon, prescrita para ayudar a bajar el nivel de azúcar en sangre a los pacientes con diabetes tipo 2.

La Aemps, dependiente del ministerio de Sanidad, detalla en la alerta emitida que el problema identificado consiste en la presencia de impurezas por encima del límite establecido, lo que supone un defecto de calidad. Aunque esta circunstancia no implica un riesgo vital para el paciente, sí requiere la retirada preventiva de todas las unidades afectadas para garantizar la seguridad y la calidad del medicamento.

Los lotes afectados y fechas de caducidad

Los 23 lotes afectados de este medicamento pertenecen a Normon.

Sanidad ha informado del problema tras confirmar un defecto de calidad en diversos lotes del medicamento que se distribuye en farmacias, que consiste en la presencia de impurezas por encima del límite establecido. Tras ello, la Aemps ha activado el procedimiento de retirada y ha avisado de la necesidad de devolver todas las unidades distribuidas de los lotes afectados.

Las oficinas de farmacia deben retirar inmediatamente los lotes afectados, cesar su dispensación y proceder a su devolución al laboratorio por los cauces habituales. Los pacientes que tengan en casa un envase incluido en esta alerta deben acudir a su farmacia para la gestión correspondiente.

El medicamento afectado ayuda a bajar el nivel de azúcar en sangre a los pacientes con diabetes tipo 2. Sitagliptina/metformina Normon contiene dos medicamentos distintos, llamados sitagliptina y metformina.

Sanidad ya ha comunicado la alerta a las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas, que deberán supervisar el proceso de retirada. Las farmacias y los servicios de distribución deben retirar y devolver las unidades afectadas con la mayor rapidez posible. Por su parte, los pacientes deben comprobar el número de lote de su envase y acudir a su farmacia si coincide con alguno de los retirados.