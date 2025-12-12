Sanidad se queda sin existencias de un importante medicamento para la tensión hasta marzo

La falta de algunos medicamentos se generaliza. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha lanzado diversos avisos sobre los problemas de ... suministro que recaen en varios productos. El último aviso afecta a un medicamento muy conocido para la hipertensión, que no estará disponible hasta los días previos a la primavera.

Como en todos los avisos emitidos por la Aemps, detalla los principales problemas y pone fecha al reestablecimiento de los fármacos: marzo de 2026 para volver a estar disponible en las farmacias.

La alerta sanitaria se centra en Cronodine en su versión de 120 mg en cápsulas de liberación prolongada. Su principio activo, diltiazem hidrocloruro, se encuentra entre los fármacos que actúan como antagonistas del calcio. Se usa como un bloqueador de los canales de calcio para relajar los vasos sanguíneos y, con ello, disminuir la presión arterial y mejorar el flujo de oxígeno al corazón.

Este medicamento, del laboratorio Especialidad Farmacéutica Centrum, está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial leve a moderada, y es uno de los más comunes en el mercado. Evidentemente, está sujeto a prescripción médica.

La Aemps detalla que existe un desabastecimiento en todas sus presentaciones: Cronodine 120 mg de 30 cápsulas de liberación prolongada y la versión de 50 cápsulas. El aviso comenzó este miércoles y la fecha de fin de la alerta está previsto para el 28 de febrero de 2026.

Esta alerta sanitaria afecta directamente a los pacientes que se encuentran inmersos en un tratamiento con Cronodine. Sin embargo, existen alternativas para proseguir con el tratamiento. Aemps indica que existen otros medicamentos con el mismo principio activo (diltiazem hidrocloruro) y para la misma vía de administración (oral).