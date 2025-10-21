Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Archivo

Sánchez anuncia 500 millones para el sistema de dependencia y la ley ELA

La medida será aprobada este martes en el Consejo de Ministros, además de la creación del Grado III+ con atención 24 horas para pacietnes con esta y otras enfermedades complejas

C. P. S.

Martes, 21 de octubre 2025, 08:53

Comenta

El Consejo de Ministros aprobará este martes 500 millones de euros para reforzar el sistema de depedencia y atender a los pacientes con ELA. Así ... lo ha anunciado Pedro Sánchez en un post en la red social X. El presidente del Ejecutivo ha informado también de que creará el Grado III+ con atención 24 horas para pacientes de ELA y otro tipo de enfermedades complejas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  2. 2 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  5. 5

    Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada
  6. 6 El Gobierno aprueba pantallas acústicas y nuevo pavimento en la Circunvalación de Granada, la N-432 y la N-340
  7. 7 La UGR niega haber autorizado un acto de Vito Quiles en la facultad de Derecho
  8. 8

    El Covirán asume los problemas en ataque y acude al mercado buscando un refuerzo
  9. 9 La historia del granadino que vive en un antiguo monasterio alemán: «Aquí gano el doble y solo pago 300 euros»
  10. 10

    Ángel Ibarra se retira: «Hemos conseguido que Granada acoja el acelerador con interés y con cariño»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez anuncia 500 millones para el sistema de dependencia y la ley ELA

Sánchez anuncia 500 millones para el sistema de dependencia y la ley ELA