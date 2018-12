La vitamina C puede reducir el daño pulmonar en bebés de madres que fuman durante el embarazo Los resultados apoyan la hipótesis de que el estrés oxidativo causado por los cigarrillos reduce la cantidad de ácido ascórbico, un componente de la vitamina C EP Madrid Viernes, 7 diciembre 2018, 17:17

La vitamina C puede reducir el daño en los pulmones de bebés nacidos de madres que fumaron durante su embarazo, según ha demostrado un ensayo aleatorizado y controlado publicado en la revista 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine', editada por Sociedad Americana Torácica.

En el estudio, liderado por la investigadora Cindy T. McEvoy, se ha concluido que, a los tres meses de edad, los bebés cuyas madres tomaron 500 mg de vitamina C tuvieron mejores resultados en sus flujos espiratorios forzados, que miden la rapidez con que se puede exhalar el aire del pulmón y son una medida importante de la función pulmonar porque pueden detectar la obstrucción de las vías respiratorias.

Los investigadores también descubrieron una asociación entre los flujos espiratorios forzados infantiles y una variante genética que poseían algunas de las madres que parecía amplificar el impacto negativo de la nicotina en los bebés antes de que nacieran. Otros estudios han vinculado este factor genético, específicamente para el receptor de acetilcolina nicotínico a5, a un mayor riesgo de cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva.

«Encontrar una manera de ayudar a los bebés expuestos al tabaco y la nicotina en el útero reconoce los peligros únicos que presenta un producto adictivo y altamente publicitado y los efectos de por vida en la descendencia que no eligió estar expuesta«, comenta McEvoy, profesora de Pediatría en la Oregon Health & Science University (Estados Unidos).

En un estudio anterior, los autores demostraron que 72 horas después del nacimiento, los bebés de madres que fumaban tenían mejor función pulmonar si sus madres eran asignadas al azar a la vitamina C (500 mg/día) durante sus embarazos, en comparación con los nacidos de madres que fumaban y fueron aleatorizados a placebo.

En la investigación actual, 251 mujeres embarazadas que fumaban fueron asignadas aleatoriamente a las 13 a 23 semanas de gestación para recibir vitamina C (125 mujeres) o un placebo (126 mujeres). Los investigadores aseguran que sus resultados apoyan la hipótesis de que el estrés oxidativo causado por fumar cigarrillos reduce la cantidad de ácido ascórbico, un componente de la vitamina C, disponible.

En el momento en que se inscribieron en el estudio, las mujeres tenían niveles más bajos de ácido ascórbico de lo que se había informado entre las mujeres que no fuman. Esos niveles aumentaron en los participantes del estudio que recibieron vitamina C para llegar a ser comparables a las mujeres que no fuman.

Los bebés participantes en este estudio continuarán siendo seguidos para rastrear su función pulmonar y resultados respiratorios. Los autores creen que los ensayos futuros de la suplementación con vitamina C en las embarazadas que fuman deben determinar si los beneficios son mayores si la suplementación comienza antes y continúa después del parto en los propios bebés.