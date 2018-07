Si usas mal tu tabla de cortar, acumula más bacterias que un váter: cómo evitarlo Se trata de un grave error que provoca la generación de gérmenes que suponen un peligro para la salud IDEAL.ES Martes, 10 julio 2018, 09:30

No es únicamente una cuestión de higiene. Por mucho que lavemos la tabla de cortar después de cada uso, los gérmenes se acumulan en este utensilio de cocina de una forma que pocos imaginan. Y es que, un estudio ha revelado que las tablas para cortar alimentos generan 200 veces más bacterias que la tapa de un inodoro.

Según este estudio, la mayoría de las personas no distinguen entre tablas para cortar carnes y tablas para otros alimentos, un grave error que provoca la generación de gérmenes y que suponen un peligro para la salud. Así lo afirman los especialistas de la web Hygiene Doctor, que aseguran que esta suciedad puede provocar enfermedades como salmonela, E-coli o campylobacter.

Para evitarlo, los expertos recomiendan sustituir con frecuencia las tablas de cortar alimentos. Además, es importante no apoyar en ellas objetos que no pertenecen al ámbito de la cocina. Debemos limpiarlas en profundidad, sobre todo cuando cortemos alimentos que no van a ser cocinados.

En cuanto a la limpieza, se recomienda usar papel de cocina en lugar del estropajo, para evitar que los gérmenes se acumulen en éste. Además, es importante desinfectar la tabla después de cada uso, utilizando detergentes antibacterias o vinagre, un potente desinfectante natural. En el caso de que estén fabricadas con plástico, también pueden limpiarse en el lavavajillas.