Los sencillos pasos para ser donante de órganos: todo lo que debes hacer España vuelve a ser líder mundial en trasplantes y donaciones ANA ÁVILA Sábado, 1 septiembre 2018, 11:54

Por vigésimo sexto año consecutivo España ha vuelto a ser líder mundial en trasplantes y donaciones. Con más de 2.000 donantes y casi 5.300 órganos trasplantados en 2017. El año pasado, nuestro país aportó el 19,2 por ciento de todas las donaciones de órganos en la Unión Europea y, el 6,4 por ciento de las registradas en el mundo.

El trasplante de órganos y tejidos constituye hoy día una realidad terapéutica perfectamente consolidada en nuestro país, sin embargo, es frecuente que surjan algunas dudas o preguntas sobre el tema de hacerse donante.

¿Quién puede ser donante?

En definitiva, prácticamente todos podemos ser donantes:

- Donante vivo: Toda persona mayor de edad, con plenas facultades mentales y que goce de buen estado de salud. Estas situaciones serán verificadas y certificadas por médicos ajenos a los que realizarán el trasplante y deberán ser aprobadas por los Comités de Ética y por el Juzgado del Registro Civil.

- Donante fallecido: Actualmente puede ser donante toda persona, de cualquier edad (desde recién nacidos hasta más de 75 años), que hasta el momento de la donación no haya padecido ninguna enfermedad transmisible con la donación (cáncer o enfermedades infecciosas) y que no tenga antecedentes de riesgo que contraindiquen la donación.

¿Cómo puedo ser donante?

Existen actualmente dos opciones, no excluyentes, a la hora de hacerse donante de órganos, éstas serían:

1. Solicitar la tarjeta de donante

2. Inscribirse en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas

Usted puede solicitar la tarjeta de donante, si bien, debe de conocer que la tarjeta no tiene valor legal, sino únicamente testimonial. Esto significa que en el momento de fallecer, si pudiera ser donante de órganos, la familia va a tener que firmar el consentimiento para proceder a la extracción.

Es por ello, desde la ONT aconsejan que en vida se manifieste nuestro deseo con respecto a la donación de órganos. La familia, si es conocedora de la decisión del fallecido, tiende a respetar la voluntad del mismo.

¿Qué es la tarjeta de donante?

Es un documento que se solicita y formaliza en vida. En él se declara la voluntad de que se proceda a la donación de órganos y tejidos tras la muerte. Este documento no es imprescindible en España para ser donante, si bien algunas personas lo consideran útil y desean llevarlo como un compromiso adicional a su decidida voluntad de donación. No obstante, la posesión de un carné de donante no obvia que la familia conozca nuestro firme deseo de donación. Ellos siempre serán informados y consultados respecto a la donación por los médicos del hospital que atendieron al fallecido tras la enfermedad o accidente y podrán refrendar esa voluntad de donación expresada formalmente tiempo atrás.

¿Dónde se consigue la tarjeta de donante?

La tarjeta de donante se puede conseguir, siempre de forma gratuita, a través de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Así, se expide en Consejerías de Salud, Coordinaciones Hospitalarias de Trasplante, Servicios de Información al Usuario de hospitales y centros de salud y Organización Nacional de Trasplantes.

Dentro del ámbito privado, también facilitan habitualmente tarjetas de donante diversas asociaciones de enfermos crónicos y las de trasplantados de hígado, pulmón, corazón o riñón.

¿Qué es el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas?

Desde la puesta en marcha, en mayo del 2004 de este Registro, cualquier ciudadano puede dejar constancia en el mismo, entre otros aspectos, sobre su voluntad de ser donante de órganos y tejidos.

Este Registro es de obligada consulta y debe ser respetado obligatoriamente por los responsables de su atención sanitaria.

Este es un resumen con los pasos a seguir

Primer paso: Solicitar una cita en el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60)

Segundo paso: En el anterior teléfono le darán una cita en la Delegación de Salud más próxima a su domicilio, donde deberá dirigirse con los siguientes documentos:

Documento nacional de identidad o pasaporte

Formularios específicos sobre este Registro:

Inscripción en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas

Declaración de voluntad vital anticipada

Aceptación del representante (si se elige esta opción)

Aceptación del sustituto del representante (igual que el anterior)

Los formularios se encuentran disponibles en todos los centros sanitarios públicos andaluces, así como descargables, en el enlace anteriormente mencionado.

Por último recordarle que independientemente de la opción que elija para hacerse donante, la comunicación de esta decisión a sus familiares, amigos y allegados, según nuestra experiencia, es el mejor procedimiento para conseguir que su deseo se lleve a cabo.

¿Qué órganos se pueden donar?

Los órganos que se pueden donar son los riñones, el hígado, el corazón, el páncreas, el estómago, el intestino y los pulmones.

Además, de una donación también se pueden obtener tejidos, igualmente muy necesarios, como hueso, las córneas y las válvulas cardíacas.

Cómo se encuentra un donante adecuado para alguien que precise un trasplante de sangre de cordón umbilical?

En España existe una organización, conocida como REDMO (Registro de Donantes de Médula ósea), que se encarga de realizar la búsqueda del donante más compatible entre todos los cordones umbilicales guardados. Esta búsqueda involucra a todos los bancos tanto de España como a nivel internacional.

¿Qué pruebas se hacen a los donantes?

A todos los donantes se les realizan múltiples análisis y otras pruebas diagnósticas para comprobar el buen estado y funcionamiento del órgano o tejido a trasplantar y para verificar la ausencia de enfermedades trasmisibles que pudieran ocasionar un contagio al receptor. Además, en el caso de donantes vivos, se realizan pruebas de compatibilidad donante-receptor que aseguran la viabilidad del órgano trasplantado.

Cabe recordar que según la legislación vigente se garantiza el altruismo en la donación: nadie puede donar, ni recibir un trasplante, con otras intenciones o medios que no sean la solidaridad altruista. Toda donación debe ser voluntaria, gratuita, sin ánimo de lucro y anónima, de forma que no sea posible obtener compensación económica, ni de ningún otro tipo. La mayor compensación es la satisfacción de saber que se tiene la posibilidad de ayudar a otras personas.