la ministra Mónica García, hoy, durante la rueda de prensa. EP

Sanidad y autonomías intentan pactar un uso idéntico de mascarillas en todo el país

La decisión sobre si hay protocolo común contra la gripe se tomará el miércoles y la ministra «cree» que hay compromiso de aprobarlo

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:40

Comenta

El próximo miércoles se sabrá si este año habrá una regulación única e idéntica para el uso de mascarillas contra la epidemia de gripe en ... todo el país, que fijaría en qué momentos y para qué personas será un acto voluntario u obligatorio, o si, como ocurrió el otoño-invierno pasado, cada autonomía va por su cuenta y decide qué medidas toma y cuándo en su territorio.

