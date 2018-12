En qué debes fijarte cuando compres carne y pescado para que sean saludables MERCADONA Existen diversos factores a tener en cuenta en relación a los criterios tanto de seguridad alimentaria como nutricionales JOSÉ I. CEJUDO Miércoles, 12 diciembre 2018, 10:01

La compra y el consumo de carne y pescado están presentes en nuestro día a día, pero en ocasiones dejamos de ser realmente conscientes de lo que tomamos. No todos los productos se encuentran en condiciones óptimas ni son realmente saludables para el organismo, sobre todo si las cantidades son elevadas a lo largo de la semana. Ángel Gil, catedrático de la UGR y presidente de la Fundación Iberoamericana de la Nutrición, detalla a IDEAL qué recomendaciones se deberían seguir a la hora de tomar estas decisiones.

Existen dos clases de criterios que pueden ayudarnos a escoger los mejores productos entre la carne y el pescado que el mercado ofrece. Por un lado están los relativos a la seguridad alimentaria y, por otro, aquellos que tienen que ver con su valor nutricional. Ángel Gil explica que los primeros «recomiendan alimentos frescos y correctamente manipulados y etiquetados para que exista trazabilidad». Esto es, en el caso de la carne, «que procedan de mataderos que permitan un control higiénico apropiado» y en el pescado que se especifique «cuándo y dónde se produjo la pesca y cuánto tiempo ha transcurrido».

Los productos congelados suponen en la visión del catedrático de la UGR «una alternativa por la que la calidad sigue siendo muy buena desde el punto de vista nutricional». «Es importante que no se pierda la línea de frío y tampoco se recomienda el pescado congelado a granel o que proceda de cajas abiertas», advierte Ángel Gil. «Los pescados que no son frescos, o azules, generan algunos compuestos al descomponerse que pueden dar lugar a reacciones alérgicas muy importantes, al igual que la carne que cuando no está en buenas condiciones puede favorecer el crecimiento de algunos microorganismos que pueden ser francamente peligrosos para la salud por las toxinas que producen», afirma.

En cuanto a los criterios nutricionales, la pirámide alimentaria fundamenta una serie de pautas bajo estricto razonamiento. «Aunque el consumo de carne en los países mediterráneos ha sido tradicionalmente escaso, se recomiendan varias piezas a la semana y preferentemente de carnes magras como el pollo, el pavo, el conejo o el choto que se podrían tomar incluso una vez al día mientras que las carnes grasas como el cordero o rojas, con una cantidad importante de grasa asociada, deben consumirse con menor frecuencia», expone Ángel Gil. «El consumo excesivo de carnes rojas, por su procesamiento y cantidades de grasa derivadas, se asocia con enfermedades y problemas de salud pública, por lo que se aconseja que se reduzca su consumo de forma racional, sin eliminarlo, y especialmente en productos derivados y salados por el efecto de esta sal», añade. Un consumo moderado beneficia además la reducción de la huella de carbono, asociada a los productos cárnicos.

El presidente de la Fundación Iberoamericana de la Nutrición se apoya en la Organización Mundial de la Salud para apuntar a entre dos y cuatro raciones a la semana las cantidades recomendadas de pescado, «siempre de forma variadatanto de pescados blancos como grasos». «En los blancos resulta conveniente consumir pescados pequeños como boquerones y sardinas y no abusar de los grandes pescados como atunes o tiburones por la contaminación ambiental e industrial por el mercurio además de por la lógica de que el grande se come al chico y se concentran los elementos tóxicos», ofrece con lógica Ángel Gil.

Aun así, no es algo por lo que debiera alarmarse la sociedad. «La OMS dice claramente que la posible contaminación no exime de consumir pescado porque resultaría difícil alcanzar las dosis máximas permitidas para empezar a preocuparnos. De hecho, su consumo es recomendable por una dosis proteica excelente, de minerales como selenio, yodo, cobre, hierro o calcio especialmente en pescados pequeños y omega 3 fundamental para la estructura neuronal», especifica Ángel Gil, catedrático de la Universidad de Granada y experto en nutrición.