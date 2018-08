El plan de esta mujer que promete un cuerpo escultural en 30 días «Duro trabajo, comida blanda y zumos verdes», avanza Amy Schingler, quien siguió un programa elaborado por el ex jugador de los New York Giants Steve Weatherford Á.O. Viernes, 3 agosto 2018, 11:27

Esfuerzo y sacrificio vuelven a ser las claves para el nuevo plan que promete un cuerpo 'escultural' en 30 días. Son los conocidos como 'decretos innegociables'. «Duro trabajo, comida blanda y zumos verdes, y acabé consiguiendo lucir abdominales». Así lo aseguró Amy Schingler en una entrevista al portal 'MSN' , quien dijo haber dado un vuelco a su vida en lo que a hábitos alimenticios se refiere tras sentirse mal emocionalmente.

Fue entonces cuando decidió fijarse en el ex jugador de los New York Giants Steve Weatherford, hoy entrenador físico. Tras engordar hizo un reseteo metabólico de 30 días. En un principio tenía pensado llevarlo a cabo solo para sí mismo, pero al final acabó compartiéndolo. Su objetivo era reducir la grasa corporal.

Para llevarlo a cabo tuvo que analizar parámetros como la edad, peso, altura, tipo de cuerpo y nivel de actividad. El programa exige vitamina D y otros suplementos como glutamina, BCAA, kelp, CLA y quemadores de grasa. Todos estos funcionan con ejercicios de cardio en ayunas, lo que favorece a desarrollar el músculo y mejorar el metabolismo. También requiere beber 0,06 litros de agua por kilo, algo que siguió aquella protagonista que perdió 61 kilos.

Este era el plan de ejercicio:

1- Sesiones diarias de cardio en ayunas a primera hora de 30 minutos en un ritmo cardíaco entre 125 y 177 latidos por minuto.

2- Entrenamiento con pesas marcándote objetivos.

«Tras los 30 días estaba llena de energía, mi intestino estaba controlado y me sentía completamente en forma, feliz y saludable. Este plan me motivó a cambiar mi estilo de vida, pero no sin sufrimiento», afirmó la protagonista.