Las 7 cosas que pasan en tu cuerpo cuando comes yogur: ¿es realmente beneficioso? En la actualidad, se están llevando a cabo diversos estudios sobre la capacidad de este lácteo para reducir la inflamación AIDA ORTIZ Sábado, 1 septiembre 2018, 10:30

Es por todos sabido que el yogur es uno de los productos preferidos por los nutricionistas, debido a su gran cantidad de propiedades, siempre y cuando no contengan azúcares ni otros aditivos. Y es que este lácteo es muy rico en vitaminas y minerales y ayudan a mantener una buena salud intestinal.

Además, el yogur facilita la asimilación de grasas, ayuda a combatir el estreñimiento y a eliminar las sustancias negativas de los antibióticos. Pero estos no son los únicos beneficios que puede aportar el yogur a la salud. Y es que, al parecer, en la actualidad se están llevando a cabo numerosos estudios sobre la posible capacidad del yogur para reducir la inflamación.

Una de esas investigaciones, realizada por la Universidad de Wisconsin-Madison, apunta a que las mujeres que toman yogur a menudo mejoran los niveles en los indicadores del estado del metabolismo y en las proporciones de moléculas antiinflamatorias.

Otro estudio, cuyos resultados fueron publicados en el 'Journal of Nutrition', analizó el estado de salud de un grupo de mujeres a las que dieron alimentos poco saludables para después comprobar el estado de inflamación de su organismo. La investigación concluyó que aquellas que habían tomado yogur antes de tomar los otros alimentos mejoraron sus biomarcadores y los niveles de glucosa.

Ambos estudios, sin embargo, no esclarecen los motivos por los que el yogur logra reducir la inflamación. De hecho, algunos expertos aseguran que no existen evidencias de que el consumo de probióticos no provoque efectos negativos en el organismo, como el aumento de peso.