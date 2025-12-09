Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra de Sanidad, Mónica García, hoy, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

El Ministerio alerta de que se ha disparado la atención sanitaria pública por hospitales privados

En la última década, los centros privados integrados en la red del sistema nacional de salud aumentaron un 37% y son ya el 30% del total

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:09

Comenta

La ministra de Sanidad llevó hoy al Consejo de Ministros un informe en el que alerta de la «creciente dependencia» del Sistema Nacional de Salud ( ... SNS) de los centros sanitarios privados o de gestión privada para garantizar la atención a los ciudadanos. El documento concluye que la colaboración del SNS con entidades privadas, para que asuman la atención sanitaria pública de una parte de la población, «ha pasado (en poco más de una década) de ser un recurso excepcional a convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público a empresas cuya lógica responde al beneficio, no al interés general», algo que considera muy peligroso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  3. 3 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  4. 4

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  5. 5 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  8. 8 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  9. 9 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  10. 10

    El 091 busca las guitarras robadas de 091

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ministerio alerta de que se ha disparado la atención sanitaria pública por hospitales privados

El Ministerio alerta de que se ha disparado la atención sanitaria pública por hospitales privados