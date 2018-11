Los médicos españoles piden «estar alerta» tras los cinco casos de dengue y piden fumigar las zonas de larvas EFE La forma más eficaz de luchar contra la propagación del dengue es la eliminación de las larvas de estos insectos en las áreas en las que se crían, que incluyen humedales, agua de macetas, pozas, vasijas para flores y, en general, allí donde haya agua estancada EFE Miércoles, 7 noviembre 2018, 14:18

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia ha recomendado «estar preparados y en alerta» tras la aparición de cinco casos de dengue autóctono en España y ha considerado que se debería aumentar la fumigación de las zonas de larvas de los mosquitos que transmiten esta enfermedad.

Así, Fernando María Navarro, experto en enfermedades tropicales, afirma que la lucha contra estos mosquitos (Mosquito Egipcio, o Aedes Aegypti, y Mosquito Tigre, Aedes Albopictus) debe ser más enérgica.

La forma más eficaz de luchar contra la propagación del dengue, explica, es la eliminación de las larvas de estos insectos en las áreas en las que se crían, que incluyen humedales, agua de macetas, pozas, vasijas para flores y, en general, allí donde haya agua estancada. Además, se recomienda utilizar repelentes y mosquiteras para evitar las picaduras.

Avisa, sin embargo, de que «además de las medidas de autoprotección y de entorno, debemos tener presente la existencia de la enfermedad para llegar a un diagnóstico certero y no confundirla con otras viriasis como gripe u otras fiebres tropicales importadas.

Para ello, es fundamental saber si el paciente ha viajado a zonas endémicas o con otras enfermedades tropicales, antes de proceder a la comprobación definitiva en el laboratorio mediante la búsqueda de anticuerpos.

Generalmente el cuadro médico del dengue no reviste gran gravedad e incluso puede pasar desapercibido, con sus síntomas habituales no yendo más allá de fiebre, dolor de cabeza, inflamación glandular, pequeñas erupciones o dolor articular. En casos particulares, no obstante, puede llegar a afectar a las plaquetas y producir hemorragias.

Según Navarro, estos casos más graves sólo se producen tras una segunda exposición al virus, que provoca una respuesta exagerada.

En la mayoría de casos el dengue se trata con analgésicos, aunque los casos externos requieren de hospitalización con vigilancia de constantes y analíticas con recuento de hematíes y plaquetas.