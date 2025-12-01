Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zonas restringidas por el brote de peste procina en el monte catalán de Collserola. EFE

La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana

Un equipo de 80 agentes de la UME se despliega en la montaña barcelonesa de Collserola

Cristian Reino
Alfonso Torices

Cristian Reino y Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:59

Comenta

Cataluña está en alerta por un brote de peste porcina africana, la primera en tres décadas. El foco está puesto en la montaña de ... Collserola, que bordea Barcelona y varios municipios de su área metropolitana y que cuenta con una numerosa población de jabalíes. El brote no afecta a los humanos ni a otras especies animales, pero sí es muy contagioso y en la familia de los puercos tiene unas tasas de mortalidad próximas al 90%. De ahí que el peligro esté en la posibilidad de que 'salte' a las granjas del sector porcino, muy relevante para la economía catalana y española.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  5. 5

    El Albaicín pierde en el incendio de la calle Guinea a su vecino más bohemio e insigne poeta
  6. 6 Un vigilante frustra el robo de un joven de 21 años en la Facultad de Educación de Granada
  7. 7 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  8. 8 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve
  9. 9 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  10. 10

    Las 14 horas de negociación para liberar a la rehén de Prado Negro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana

La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana