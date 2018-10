Expertos alertan de que las lentes y el maquillaje para Halloween pueden dañar seriamente los ojos Conjuntivitis, inflamación corneal, reacciones alérgicas «o en casos extremos, la pérdida de visión» son algunos de los daños que pueden sufrir los ojos EFE Miércoles, 31 octubre 2018, 11:00

El Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO) ha advertido hoy de que el uso de lentillas de fantasía, maquillaje y de otros productos adquiridos en establecimientos no sanitarios para celebrar Halloween pueden dañar la salud visual.

Conjuntivitis, inflamación corneal, reacciones alérgicas «o en casos extremos, la pérdida de visión» son algunos de los daños que pueden sufrir los ojos y que el CNOO cita en un comunicado en el que recuerda que en Halloween proliferan accesorios para los disfraces que están a la venta en centros no especializados y que pueden ser perjudiciales para los usuarios.

En el caso de las lentes cosméticas de fantasía, aquellas que permiten modificar el color y aspecto del iris, pueden adquirirse por internet, también en tiendas de disfraces, centros de belleza y moda y otros establecimientos.

El CNOO recomienda llevar a cabo una «estricta» higiene mediante el lavado y secado de manos antes de manipular las lentes, limpiarlas con regularidad y no utilizarlas más horas de las estipuladas

Son, prosigue el CNOO, puntos de venta no autorizados en los que los productos habitualmente no han superado los controles de calidad «y no ofrecen ninguna garantía de seguridad».

Para evitar posibles infecciones, el CNOO recomienda llevar a cabo una «estricta» higiene mediante el lavado y secado de manos antes de manipular las lentes, limpiarlas con regularidad y no utilizarlas más horas de las estipuladas.

Pero la CNOO también advierte de los maquillajes, pelucas y otros complementos que arrojan «diminutas partículas» y entran en contacto con los ojos, mientras que algunos productos contienen colorantes y sustancias químicas «que pueden irritarlos, causando enrojecimiento y dolor».

En este sentido, el CNOO aconseja acudir a un óptico-optometrista y mantener los accesorios de maquillaje limpios para evitar la contaminación de bacterias y hongos que puedan provocar una infección ocular.

Evitar frotar los párpados con algodón o toallitas desmaquillantes impedirá, según estos expertos, que los restos de pintura lleguen a los ojos.