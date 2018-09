Los expertos alertan de que la hora a la que comes influye para engordar y adelgazar Descuadrar los horarios puede suponer que nuestro metabolismo no consiga regularse A. L. Lunes, 3 septiembre 2018, 13:12

El verano está llegando a su final, lo que en muchos términos supone una mala noticia para cualquier persona. Se supone que con el verano se acaban las vacaciones, el buen tiempo, el ocio, los excesos... Estos últimos, en muchas ocasiones, tienen como protagonista a la comida que lleva a muchas personas a querer perder peso cuando regresan de vacaciones. Pero no es tan fácil como en principio se cree.

Los expertos advierten de que el peso y la dieta no se llevan bien con cambios drásticos. De poco sirve comer poco o menos de lo habitual si lo hacemos en horarios descompensados que inciten a comer más a otras horas. Por eso, la nutricionista Fátima Blanco recalca que «está demostrado que existe una relación entre la ganancia de peso y los horarios en los que comemos».

Algo que sirve para que nuestra salud mejore es, por lo tanto, comer a una hora adecuada de manera habitual, evitar cambiar los horarios mucho y, sobre todo, desayunar, comer y cenar. Aunque no es malo comer más veces al día, lo que sí hay que lograr es no comer entre horas. Pues existe una relación clara con un metabolismo que se desajusta.

Y aunque no hay comidas más importantes que otras, si cabe recordar que aunque se coma la misma cantidad de calorías durante la jornada, no será lo mismo ingerir la mayoría entre el desayuno y la comida que con la cena. El organismo permanece más pausado con la llegada de la noche, lo que hace que muchas de esas calorías que se consumirían a otras horas, no se vayan a consumir provocando que se pueda ganar peso.

En definitiva, el consejo de los nutricionistas para tener un buen peso y el cuerpo que se desea es controlar los horarios, evitar los excesos, saber qué se puede comer y, como siempre, tener una vida saludable y activa para evitar no solo ganar en kilos sino perder en salud.