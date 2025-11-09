Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un estudio a 17.800 pacientes revela que algunos fármacos para el corazón no aportan beneficios

Los llamados betabloqueantes no resultan de utilidad en pacientes con función cardíaca normal tras un infarto, según sus conclusiones

R. C.

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:35

«Nadie debe de dejar de tomar estos fármacos sin consultar con su médico». La primera advertencia de los científicos es clara: una cosa es ... la principal conclusión de sus investigaciones sobre el uso de determinados medicamentos tomados para ayudar al corazón, que ahora se han revelado innecesarios, y otra distinta que un paciente tome la decisión unilateral de dejar de tomarlos sin consultar antes a su especialista médico. En cualquier caso, lo lógico es que en las próximas semanas o meses miles de personas sí puedan ver modificado su tratamiento actual.

