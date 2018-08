El efecto 'drunchie': relacionan la resaca con malos hábitos alimenticios «Disipar mitos sobre la existencia de alimentos grasos que absorben el alcohol promueve una dieta saludable», explica un estudio Á.O. Miércoles, 8 agosto 2018, 14:43

Un estudio de la Universidad norteamericana de Búfalo, que pretendía comprender cómo afecta el consumo de alcohol a todo lo que se ha comido durante la misma noche y hasta al día siguiente. Encontraron las evidencias de lo que se conoce como 'drunchies', personas que durante o después de una noche de excesos, sienten el deseo de alimentarse con productos grasos. Aunque hay quienes dicen que adelgazas comiendo lo que quieras.

Según resalta una de las principales investigadoras del estudio, Jessica Kruger, es importante valorar los efectos nocivos tanto del alcohol como de las calorías consumidas a posteriori. Dicho informe analizaba esas comidas mientras se consumía alcohol. A un total de 286 estudiantes universitarios se les preguntó por sus hábitos en la primera comida del día y a posteriori la frecuencia de alimentarse antes de acostarse. También se les preguntó por la primera comida tras un consumo exacerbado de alcohol, sustancia señalada como una de las más peligrosas según la OMS.

Descubrieron que beber influía en la dieta, ya que «todos» eran más propensos a comer algo antes de acostarse después de beber alcohol. Más propensos a pizzas o a otra 'fast food'. «Es particularmente preocupante es el hecho de que los participantes no informaron beber más agua u otras bebidas no alcohólicas antes de acostarse. Eso exacerba la deshidratación, lo que puede conducir a elecciones de alimentos no saludables», analizan.

Lo cierto es que existe la creencia de que ciertos alimentos grasos que poseen características para «absorber» el alcohol. «Disipar estos mistos es forma de promover una dieta saludable, incluso después de una noche de borracheras. Creemos que después del alcohol, la cantidad de glucosa en sangre en el cuerpo puede incrementarse y también descender, estimulando el cerebro», recalcó la especialista.