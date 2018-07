El detalle en esta foto que hace que los dermatólogos alerten del gran peligro del sol El rostro de este hombre de 69 años se usa por especialistas desde hace varios años con el objetivo concienciar a sus pacientes de los peligros de la exposición al sol CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Lunes, 9 julio 2018, 12:51

Las quemaduras del sol en verano están a la orden del día. Huelga decir que suponen un serio peligro, más aún cuando vienen determinadas por largas exposiciones al astro rey. Pues bien, ahora los dermatólogos han querido alertar de los riesgos que corremos en este aspecto a través de una foto.

Hablamos de la imagen de Bill McElligott, cuyo rostro se usa por especialistas desde hace varios años con el objetivo concienciar a sus pacientes de los peligros de la exposición al sol.

Se trata de una foto que este canadiense se hizo cuando tenía 69 años. Como podemos apreciar, el lado izquierdo de la cara está totalmente arrugado y deteriorado.

La historia detrás de esta diferencia la encontramos en la pofesión de McElligott, que fue conductor de camión durante 28 años. A lo largo de todo ese tiempo el lado izquierdo de su cara estuvo expuesto a los rayos solares.

Fue hace unos años cuando el prestigioso The New England Journal of Medicine dio a conocer el caso de McElligott quien, pese a estar protegido por el cristal de su cabina, acabó con la piel seriamente dañada.