Cuatro consejos de expertos de la UGR para prevenir las pesadillas en niños y adolescentes El doctor Alejandro Guillén Riquelme, de la Cátedra de Investigación del Sueño de la UGR, ofrece estas recomendaciones JOSÉ I. CEJUDO Jueves, 1 noviembre 2018, 13:47

Los trastornos del sueño pueden ser tan inquietantes como insufribles, susceptibles de aparecer durante la infancia e incluso de prolongarse durante la edad adulta. Entre los más comunes entre niños y adolescentes, como certifican los expertos de la Cátedra de Investigación del Sueño de la Universidad de Granada junto al Grupo Lo Monaco, se encuentran el insomnio, las piernas inquietas y los terrores nocturnos.

Junto al Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) y con el impulso de la Universidad de Granada han puesto en marcha una serie de investigaciones centradas en todos estos aspectos relacionados con el sueño, en paralelo a exitosas intervenciones en escuelas estadounidenses que pasan por la importancia del descanso o la comprensión de las fases del sueño. Alejandro Guillén Riquelme, doctor en esta cátedra, ofrece a IDEAL cuatro consejos para prevenir la aparición de estos problemas a la hora de conciliar el sueño. «Básicamente se trata de controlar determinadas condiciones previas a la hora de dormir», enmarca el profesor.

1-Evitar el deporte antes de dormir

La primera recomendación, aunque no por ello la más importante, para evitar la aparición de terrores nocturnos o insomnio en los niños y adolescentes del doctor Guillén se basa en que «el niño no debe realizar deporte en las dos o tres horas previas a marcharse a la cama». Esto no significa, no obstante, que se desaconseje la práctica deportiva en horario vespertino ya que «realizarlo con anterioridad ayuda a mejorar el sueño». Se incluyen en este apartado otras acciones que puedan activar al niño como videojuegos de acción o películas de este tipo.

2-No cenar de forma abundante

También resulta importante a la hora de evaluar la calidad de nuestro sueño nuestra alimentación justo antes de acostarnos. En consonancia con las recomendaciones habituales, el profesor subraya que «no se debe cenar de forma abundante». El proceso digestivo puede perjudicar la tarea del sueño.

3-Incluir rutinas

Otra medida interesante para prevenir los terrores nocturnos o pesadillas en lo más pequeños puede ser la instauración de una rutina. «Por ejemplo, ducharse, cenar de forma ligera, hablar con los padres o jugar tranquilamente, leer algo y acostarse siempre a la misma hora», enumera el doctor Alejandro Guillén. No se trata de otra cosa que de fijar unritual previo al inicio del sueño que consigue que «el cuerpo se prepare».

4-Técnicas de relajación

Como último apartado y uno de los más interesantes, se han de tener en cuenta las técnicas de relajación, especialmente útiles en niños muy activos. Una de estas técnicas es la relajación de Jacobson o respiración diafragmática profunda, que consiste en «inhalar aire hinchando la barriga, retenerlo y expulsarlo muy lentamente en tiempos de cuatro segundos de inhalación, cinco de mantenimiento y seis de expulsión». Otra alternativa sería la de «guiar al niño por un paisaje a través de la imaginación describiendo un bosque, una playa o una nube incluyendo sonidos, olores o sensaciones de tacto que lo ayudan a visibilizar mejor y relajarse».

Como última alternativa, y ya de cara a intervenciones más largas y completas que deben impartirse sólo a través de profesionales y nunca por cuenta propia ya que se puede agravar el trastorno, existen técnicas más avanzadas como las paradas de sueños que producen ansiedad o la intervención paradójica del insomnio.