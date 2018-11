«Comparar el aceita de oliva con la Coca Cola Light o Zero es comparar churras con merinas» SINAZUCAR.ORG Ángel Gil, presidente de la Fundación Iberoamericana de la Nutrición, explica cómo funciona NutriScore, el nuevo semáforo de la nutrición | Este sistema de etiquetado alimentario en función de la calidad nutritiva hará una excepción con el aceite de oliva si se implanta en España JOSÉ I. CEJUDO Martes, 20 noviembre 2018, 11:18

El sistema de etiquetado frontal NutriScore será una realidad en España, según advirtió recientemente la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social María Luisa Carcedo. Este modelo se basa en un logotipo de cinco colores, a semejanza de un semáforo, por el cual con un verde radiante se valoran los productos muy saludables y por tanto recomendables y así hasta el rojo intenso que delimita aquellos productos que deberíamos evitar en nuestras dietas. Ya adaptado en Francia, este sistema de puntuación presenta algunas contradicciones evidentes, como el hecho de que se catalogara el aceite de oliva virgen extra de forma similar al kétchup y peor que a una Coca Cola Zero por su condición de grasa. El Ministerio de Sanidad ya ha advertido que el aceite de oliva, la leche o los huevos quedarán fuera de NutriScore.

El catedrático de la UGR Ángel Gil, presidente de la Fundación Iberoamericana de la Nutrición, explica a IDEAL que el etiquetado frontal es «un tema complicado de entender con un algoritmo complejo» que consiste en «ayudar a los consumidores para que hagan elecciones saludables en el punto de compra y a los fabricantes a que reformulen sus productos a partir de una puntuación». Sin embargo, este sistema mixto basado en nutrientes y productos no es perfecto, ya que «en función del sistema de perfilado nutricional se obtienen resultados discordantes». El ejemplo del aceite de oliva lo ilustra mejor que ningún otro.

«El aceite de oliva virgen extra, como aceite, sería penalizado al tener mucha grasa además saturadas además de las tantas insaturadas que tiene y sus compuestos fenólicos. El producto es saludable y debería situarse en el verde oscuro pero con NutriScore sale en rojo anaranjado, y compararlo con la Coca Cola Light o Zero es comparar churras con merinas», aclara Ángel Gil. «NutriScore penaliza los productos con excesos de energía, azúcares o grasas y premia a otros como frutas, verduras o alimentos con fibra y proteínas. Da por buenos productos que no lo son para una dieta. No valora la dieta global ni las proporciones sino productos concretos», explica el especialista en nutrición.

De ahí que el catedrático de la Universidad de Granada opte, ante todo, por «adaptar el sistema a las circunstancias de cada país viendo productos por grupos, haciendo las excepciones necesarias y especificando las limitaciones», ya que el sistema en sí no es malo. Entre esas excepciones necesarias deberían situarse, como el Ministerio de Sanidad ya ha anunciado, productos como el aceite de oliva, los huevos o los lácteos, «porque la leche entera siendo saludable y necesaria puede salir anaranjada en el semáforo».