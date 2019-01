Los cinco errores que puedes cometer quemando los excesos navideños AFP Muchos aprovechan la vuelta a la rutina en el nuevo año para iniciarse en el deporte, a menudo de mala manera JOSÉ I. CEJUDO Miércoles, 9 enero 2019, 13:47

La Navidad es un periodo para pasar en familia y entre amigos en el que, inevitablemente, se termina comiendo, bebiendo y saliendo de más, y sobre todo dejando a un lado el ejercicio y la práctica deportiva. De vuelta a la rutina y con la ocasión del año nuevo, muchas personas aprovechan para retomar la actividad deportiva, a menudo con la única excusa de quemar todos los excesos gastronómicos con excesos deportivos que son contraproducentes para nuestra propia salud.

Eduardo Ramos, profesional de la preparación física, elabora para IDEAL una lista de cinco errores frecuentes que las personas que quieren comenzar a trabajar su cuerpo repentinamente y de forma demasiado impulsiva suelen cometer. Para tomar nota y, sobre todo, precauciones.

1-Deporte por placer

«El deporte que elijas ha de ser placentero para ti. No escojas actividades o deportes porque escuches que se queman más calorías en una sesión aunque se conviertan en una tortura cada vez que vayas a practicarlo. Si caminar, bailar o correr te satisfacen, no lo dudes; ha de ser gratificante. No busques solamente una resta calórica o resultados a corto plazo. Intégralo en tu planning semanal como una actividad que repitas por lo menos tres veces por semana».

2-El error del 'no pain no gain'

«El 'no pain no gain' es el error de casi todos a la hora de comenzar a correr o descubrir deportes saltándonos uno de los principios básicos del entrenamiento, que es que 'Roma no se hizo en un día'. Empieza progresivamente y con sesiones más cortas hasta que poco a poco vayas incrementando el tiempo o el kilometraje. Si aparecen agujetas, significa que tu músculo ha sufrido microrroturas y que has hecho más deporte de lo que debías. El dolor no implica que el entrenamiento haya sido más fructífero, sino todo lo contrario. En casos extremos podría provocar una rabdomiólisis pudiendo perder hasta los riñones, algo que ha ocurrido con ciertas clases de crossfit o en carreras de larga distancia».

3-El abuso de la fisioterapia

«En estas fechas las clínicas de fisioterapia están desbordadas de personas que se lanzan a lavar su conciencia intentando desprenderse de los kilos a una velocidad vertiginosa, milagrosa. Ante cualquier señal de dolor, no lo dudes: para. El dolor es un mecanismo de defensa que nos avisa de una tendinopatía, de roturas de fibras o de cualquier otra lesión. Se debe ir a un fisioterapia de confianza de forma preventiva y no lesionado ya que no poseen poderes sobrenaturales ni pueden curar en una sesión de tratamiento. Se debe ser tan disciplinado entrenando como cuidándose».

4-Los efectos no son inmediatos

«No pienses que el efecto de hacer deporte es inmediato y que se verá en los próximos días. En función de factores como la edad, la genética, los hábitos de vida o incluso el somatotipo los beneficios pueden obtenerse o no en un medio plazo. Intenta que tu objetivo sea mantener lo ganado y no llegar a metas muy altas. Pero, sobre todo, disfrutar del deporte».

5-Ayuda profesional

«Busca ayuda profesional. Correr, como cualquier otro deporte, no consiste en hacer lo que tú quieras hacer. Déjate asesorar por expertos y no caigas en la anarquía realizando lo que te venga en gana o te apetezca. Un buen plan de entrenamiento te permitirá progresar de una manera más rápida y segura para tu salud».