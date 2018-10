Una campaña intenta prevenir el cáncer oral, que se detecta tarde en el 75% de los casos Una mujer se enciende un cigarrillo por la calle. / Archivo En España se detectan ocho casos de esta enfermedad por cada 100.000 habitantes EFE Madrid Jueves, 4 octubre 2018, 15:42

El Consejo General de Dentistas ha puesto en marcha la campaña «Vigila tu boca, evita el cáncer oral» con el fin de prevenir y detectar a tiempo este tipo de tumores, asociados fundamentalmente al tabaco, que se diagnostican tarde en el 75% de los casos.

Se genera en la boca, incluyendo la lengua, y los tumores tienen una capacidad de crecer de forma autónoma y de extenderse por el organismo (metástasis), según ha explicado el coordinador de la campaña, Juan Seoane, en una rueda de prensa, en la que ha participado la presentadora Mayra Gómez Kemp, que lo padeció.

En España se detectan ocho casos de cáncer oral por cada 100.000 habitantes, una cifra que se encuentra en el promedio de la UE, según Seoane, quien ha asegurado que si se detectan a tiempo la tasa de supervivencia alcanza el 90%, mientras que si se hace en fases avanzadas el porcentaje no supera el 50%.

De ahí la importancia del diagnóstico precoz, que es en lo que principalmente incide la campaña, ya que el 75% de los casos se diagnostica tarde, tal y como ha subrayado el presidente del Consejo, Óscar Castro, que ha insistido, además, en que el oral es uno de los cánceres más prevenibles si se evita, sobre todo, el tabaco.

De hecho, Mayra Gómez Kemp, que ha relatado su experiencia, ha asegurado que la mejor campaña que se puede hacer es «decirle a la juventud que no empiece a fumar».

Entre los síntomas se encuentran úlceras bucales que no curan, bultos y manchas rojas y blancas

La iniciativa, lanzada también junto a la Fundación Dental Española, permitirá que durante el mes de noviembre las personas interesadas acudan a una revisión odontológica gratuita en las hasta ahora 1.500 clínicas dentales que participan de forma voluntaria. Además, los ciudadanos podrán obtener toda la información sobre este tipo de cáncer en la web www.canceroral.es, así como en los folletos que estarán disponibles en cerca de 13.000 farmacias españolas.

Gómez Kemp ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para evitar el cáncer oral y acudir a hacerse de forma periódica las revisiones odontológicas. «Le debo la vida a mi dentista», ha reconocido la que fuera presentadora del «1,2,3». «El cáncer me quitó la forma en la que me ganaba la vida. A mí me retiró el cáncer», ha lamentado Gómez Kemp, que ha contado que comenzó a fumar en la adolescencia.

Además del tabaco, el consumo de alcohol, la mala higiene, las comidas excesivamente calientes o las prótesis mal adaptadas también están asociados a este cáncer.