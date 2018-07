6 alimentos ricos en proteínas que son claves para perder grasa y ganar músculo Pueden ser un gran aliado para nuestra salud ÁLVARO LÓPEZ Martes, 17 julio 2018, 12:04

La salud de las personas se conforma de muchas maneras. Las más básicas pasan por hacer ejercicio y llevar una dieta sana. Pero dicha dieta no es posible si no sabemos comer correctamente. No en vano, se suelen consumir alimentos que no encajan en lo que puede conocerse como una dieta saludable.

Entre los alimentos que son los idóneos para cuidar bien a nuestro organismo, algunos de los mejores son los que llevan proteínas. Pues las mismas sirven para que nuestro cuerpo sea capaz de producir más por sí solo y de paso para crear moléculas que nos ayuden a vivir y estar más sanos. En niños, la ingesta diaria de proteínas debe ser de 0,8 gramos por kilo de peso y en adultos la cifra se dispara hasta 1,2 cada 14 horas.

A continuación presentamos un listado con 6 alimentos que pueden ser grandes aliados en este sentido:

1. Queso parmesano

Se trata de uno de los productos lácteos con más gramos por kilo y es una de las recomendaciones, con moderación, para consumir.

2. Clara de huevo

Podría considerarse un alimento obligatorio para todos porque contiene 6 gramos por unidad.

3. Cacahuetes

Además de ser muy buenos para el corazón, estos productos tienen un alto nivel proteínas. Alrededor de 24 gramos por cada 100.

4. Bacalao

Es el mejor pescado en este sentido. Muy recomendable a la hora de consumirlo pues tiene 21 gramos de proteínas de cada 100.

5. Soja

Aunque no sea uno de los productos más consumidos por todos, sí son muy buenos en cuanto a proteínas. Contiene el doble de ellas que la carne y cuatro veces más que la leche.

6. Langostinos

Además de estar muy buenos -para la mayoría de personas-, son también un buen alimento para nuestro organismo. En proteínas llevan 23 gramos por cada 100.