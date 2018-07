¿Qué alimentos no debes tomar por la noche, según los expertos?

El descanso es fundamental. Se sabe desde siempre que dormir adecuadamente hace que nuestro estado de ánimo sea más positivo y que tengamos ritmos de vida más saludables. Porque el cuerpo necesita dormir para regularse de manera automática con el sueño. Por eso, es importante ayudarle. Y una manera de hacerlo es sabiendo qué se debe comer.

Porque la dieta es muy importante para cualquier persona. Aunque dependerá mucho del físico, la edad y los ritmos circardianos de cada uno, sí es vital tener en cuenta que comer mal antes de dormir nos va a afectar de manera negativa. Dos estudios americanos, uno de la 'American Journal of Clinical Nutrition' y otro del 'New York Obesity Research Center' vienen a determinar qué es recomendable no consumir antes de irnos a descansar. Porque lo que está claro es que el ritmo de nuestro organismo va descendiendo conforme pasan las horas así que la asimilación de los nutrientes será peor cuanto más cerca esté la hora de dormir.

Por ello, es altamente recomendable que procuremos espaciar la hora de cenar con la hora de irse a la cama porque le daremos tiempo a nuestro sistema digestivo a que trabaje de manera óptima. Y en todo caso evitar consumir aquellos productos que contengan grasas saturadas y carbohidratos que no lleven consigo fibra. El motivo es que si lo hacemos, nuestro cuerpo tendrá dificultades para quemar buena parte de ello haciendo que durmamos mal, que interrumpamos el sueño y que ganemos peso.